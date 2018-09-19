貴金屬盤後─受益於避風港地位 貿易戰使黃金1200水位擺動

黃金市場和美元正在對中國商品的最新關稅保持觀望，期貨價格繼續維持在 1200 美元 / 盎司水位以上的關鍵支撐點。

現貨黃金價格收低 3.30 至 1197.80 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收低 0.24% 至每盎司 1202.90 美元。

現貨白銀收低 0.04 至 14.13 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.30%，至每盎司 14.18 美元。

現貨鉑金上漲 14.00 至 812.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金收高 27.00 至 1009.00 美元 / 盎司。

美國總統川普政府對來自中國的 2000 億美元進口商品徵收 10% 的關稅後，週二投資者情緒上升，因為分析師表示這些措施並未像預期的那樣激烈。對中國進口產品徵收新的關稅稅率是 10%，而不是 25% 或更高。

與此同時，中國僅對美國 60 億美元的進口產品徵收關稅，選擇不採取額外措施。這些舉動可能被視為為更多談判敞開大門，並有可能使他們擺脫困境，同時在中期選舉期間挽回面子，從而引發投資者的一些緩解。

儘管黃金可能對近期的積極勢頭敏感，但一些分析師表示黃金可能會在貿易戰持續的時間內受益。

值得注意的是，投資者相信強勁的經濟增長將使美國免受全球貿易戰帶來的可能影響。貿易戰可能會引發一些避險資金流入黃金，而這一假設是基於美元貶值，並失去其避風港地位。