人民幣中間價報6.8554下調45點 將維持窄幅區間波動

人民幣中間價報 6.8554，下調 45 點，將維持窄幅區間波動，上一交易日中間價報 6.8509，在岸人民幣上一交易日收報 6.8690。

新興市場難言見底

儘管小幅反彈，但新興市場仍難言見底。截至上週，阿根廷比索、土耳其里拉、巴西雷亞爾對美元跌幅分別高達 50%、40% 和 20%，新興市場股票從 1 月巔峰暴跌 22%，新興市場對發達市場的估值折價已高達 28%，這也迫使土耳其、俄羅斯央行紛紛加息以對。

美元指數短線拉升

週一美元下跌，因歐元和英鎊受脫歐樂觀情緒提振走強，美國交易時段新興市場貨幣溫和反彈，也給美元帶來一些壓力。英鎊和歐元兌美元週一上漲，受英國將與歐盟就脫歐條款達成協議的樂觀預期提振，歐盟和英國正在以 “良好的合作” 精神進行脫歐磋商，歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼爾週一在談到此事時表示，有關在關鍵的愛爾蘭邊境問題上取得進展的報導扶助提振英鎊。

人民幣將維持窄幅區間波動

儘管人民幣從年內高點（3 月 27 日）對美元貶值近 10%，但事實上年初至今的貶值幅度仍不到 6%，處於新興市場的領先陣營。目前，6 個月美元 / CNH 隱含波動率從 8 月初期的 7% 降至近期的 6%，這與此前中國央行祭出一系列措施有關。

交易員普遍認為，近期新興市場貨幣的波動並沒有傳染到人民幣，儘管境內客盤仍以購彙為主，但投機盤並不敢輕舉妄動，人民幣仍維持 6.8~6.9 窄幅波動的獨立行情。

“短期內'破 7'可能性很低。” 某中資大行金融市場部外匯交易員對記者表示。

“比起在岸人民幣（CNY），CNH 目前更不需要過度擔心，本來市場容量就小，加之近年來交易量縮量，而且 CNH 很容易受到離岸流動性收緊的影響，因此基本沒有'大空頭'敢在 6.9 以上做空人民幣。” 某離岸大行金融市場部外匯交易主管對記者稱，“今年空頭頭寸只有 2015 年的 1/5 左右，而且只要匯率一到 6.9 以上就會回落。 ”