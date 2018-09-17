華爾街充斥2020年美國經濟衰退論調 高盛可不這麼認為

美國經濟衰退轉折點會落於何時？華爾街多家分析師認為可能會落在 2020 年，不過，高盛的模型則顯示，未來三年經濟衰退的可能性只有 36%，風險遠低於歷史平均水平。

許多知名分析師及經濟學家不約而同預期 2020 年將是經濟反轉年。前美國聯準會主席伯南克在今年中發出警告，隨著各項刺激措施耗盡，美國 2020 年可能面臨「威利狼」時刻，如同卡通裡威利狼的招牌動作，拚命往懸崖方向跑，跑過頭後，才突然意識到雙腳懸空，然後瞬間直線下墜。

而摩根大通的模型也顯示，下一次金融危機將在 2020 年到來，美股將下跌 20%，新興市場股市更將下跌 48%。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 在報告中指出，投資人對美國何時出現經濟衰退愈來愈感興趣，而在高盛的模型中顯現溫和的經濟情勢。

該行認為，美國經濟成長將持續強勁，不像以前那樣擔心金融環境寬鬆的狀況會無以為繼。

高盛並指出，美國仍然有能力拖累其他經濟體，四十年來的數據顯示，若美國陷入衰退，其他發達國家在次年遭受同樣衰退命運的機率達到 70％。

Hatzius 的團隊表示，歷史經驗表明，美國經濟衰退與其他地區的經濟衰退密切相關，「我們仍然對經濟前景持樂觀態度」。