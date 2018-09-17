太陽能系統投資成本上半年接近德、義、荷 下半年可望再降低

研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 最新發布「台灣地區電站項目整合報告」，其中指出，隨著安裝量大幅提高、模組價格下降，上半年台灣太陽能光電系統初始投資成本已與德國、義大利及荷蘭相近，下半年可望進一步下滑，有助推升廠商投資意願。

EnergyTrend 分析，隨著安裝量大幅提高，加上模組價格下降，太陽能光電系統初始投資成本 (CapEX) 也跟著下降，今年上半年台灣地區系統成本已與德國、義大利和荷蘭相近，預期下半年將進一步下滑，有助推升廠商投資意願。

EnergyTrend 指出，太陽光電系統屬於低風險投資項目，因其風險相對可控、且有穩定的現金流，不過，風險得以控制，需要透過優質的 EPC 系統運營商與保險業者的合作，因此金融也是發展太陽能系統不可或缺的動能。

分析系統成本結構，EnergyTrend 表示，由於台灣早期太陽能政策為先屋頂後地面，因此屋頂型系統的建置已逐漸形成標準，以台灣較普及的屋頂型系統來看，去年到今年間，模組在系統成本中的占比已從 48% 下降至 40%；逆變器則因大陸品牌挾帶經濟規模優勢來台，價格競爭激烈，今在總成本的比重已從 11% 降至 6%。

從國內模組市場來看，據 EnergyTrend 數據指出，今年上半年新日光超越友達，成為台灣模組出貨量冠軍，2 家業者均在可融資性與品牌聲譽上佔有優勢，獲得國際知名單位認可。

展望明年市況，EnergyTrend 指出，新日光、昱晶 (3514-TW)、昇陽科 (3561-TW) 等 3 家公司將在 10 月合併為聯合再生能源公司，加上元晶 (6443-TW) 在台灣屏東擴廠，今年 4 月剛成立的台灣太陽能模組製造公司 (TSMMC) 加入戰局，市場變化值得關注。