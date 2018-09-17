〈房產〉台北百貨商場競爭劇烈 亞太零售品牌加速進駐成新歡

外資商仲世邦魏理仕今 (17) 日發布最新研究報告顯示，受惠亞太地區經濟成長樂觀展望，零售品牌在亞太市場的展店積極，兩岸三地為最受青睞區域，其中有 8 成新進品牌選擇進駐台北的百貨商場，主要是看中商場的強力集客力。

依世邦魏理仕發布的「2018 年崛起的亞太品牌」統計，2014-2017 年間扣除餐飲類品牌，亞太品牌在所有新進國際品牌中，占比由 17% 增長至 30%，日本及韓國品牌海外展店尤其積極。進一步觀察亞太區零售業者海外展店的市場分佈，中國、香港、台灣三地則是最受品牌青睞的前三大市場。

世邦魏理仕顧問及交易服務部主管陳頌民指出，亞太區品牌在海外積極展店，部分原因為品牌來源地市場已趨飽和的外溢效應，加上消費者喜好多變、房東積極引進新品牌以維持商場競爭力，在文化親近度及大眾流行文化的推波助瀾之下，日、韓品牌如美妝保健、流行服飾以及特色餐飲，皆能引發台灣消費者高度興趣。

在台北地區的零售市場表現方面，世邦魏理仕調查結果顯示，亞太潮流品牌如 Christian Dada、override、KBF 紛紛於今年來台開設專門店，顯示亞洲流行文化廣受台灣消費者歡迎。如將國際餐飲品牌加入統計，餐飲品牌來台展店最為積極，也最受本地消費者喜愛。2018 年上半年持續見到國際餐飲品牌來台展店，品牌數較去年同期大增 55%。除了本地消費者喜歡嚐鮮外，百貨業者為增加討論度及吸引來客數，陸續引進各國美食，其中台灣消費者對於日系美食的接受度遠勝其他國家，上半年來台插旗的餐飲業者中即有 65% 為日本品牌。

觀察近兩年新進國際品牌在台偏好，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶分析，有 8 成的新進品牌選擇進駐百貨商場，主要是看上商場的集客力與宣傳力。百貨業者為突顯商場的差異性，也積極引進新進品牌，以創造話題。隨著台北南西商圈及忠孝東路商圈百貨業者於今年內陸續完成改裝及調整櫃位，並加上未來數月內台北即將開幕的新商場，預料下半年將見到更多新品牌來台，全年新進國際品牌數將超越去年。