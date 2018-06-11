〈聲寶股東會〉積極活用資產 土城廠拚年底破土、林口廠山坡地解編進行中

聲寶 (1604-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長陳盛沺會後指出，今年策略除了加強本業外，更要切掉沒有效率的資產，重新調整不賺錢的事業，資產活化部分，土城廠 4000 坪開發案最快年底破土，林口廠山坡地解編也在積極進行，未來將規劃朝高科技產業專區發展。

陳盛沺表示，沒效率資產要活化，目前有幾個案子在進行，麗林段共有 60 戶，每戶 28 坪，其中有兩戶是 70 坪，目前已經完工，準備採取出租方式，預計在 8 月出租，以每坪 800 元計算，1 戶租金約 2.24 萬元，另外也評估鎖定商務客，採月租、年租方式。

另外，土城廠 4000 坪開發也在積極進行，最近可望跟新北市政府及相關單位簽約，並尋找合作對象，初步規畫是興建兩棟一般住宅，一棟熟齡住宅，預計最快 11 月底前有具體計畫出來，最快今年底破土，預計工期約 2 年。

陳盛沺指出，林口山坡地解編也可望加速進行，目前正在申請中，主要是聲寶加上亞泥土地合計達 12 公頃，約 3.6 萬坪，其中聲寶約近 11 公頃，在解編後，希望把林口廠變成產業專區，朝高科技產業專區方向評估，其中還可以有一定比例的商業用途。

他表示，未來可望針對軟體、生技、物流等產業進行規劃，另外約 20% 可做服務性產業，例如旅館及餐廳。