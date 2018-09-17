過去四年半力挺印度股市的高盛 調降其評等至「持有」

過去看多印度股市不遺餘力的高盛，現在有所轉變了。考量估值過高、經濟成長放緩及即將來臨的大選，將印度股市的評等由「買進」調降至「持有」。

儘管印度盧比近期屢創新低紀錄，但印度 Sensex 指數今年以來漲幅仍超過 10% 以上，周一受到高盛調降評等的衝擊，Sensex 指數盤中重跌逾 1%，最低來到 37619 點。

高盛自 2014 年 3 月以來一直看好印度股市，期間 Sensex 指數幾乎翻漲一倍，報酬率高出 MSCI 全球股市指數兩倍多。

標普 BSE SENSEX 指數過去四年來漲幅是 MSCI 全球指數的 2 倍多。(來源：Bloomberg)

高盛分析師 Sunil Koul 指出，調降評等的主要原因包括印度股市漲多後估值偏高，總體經濟表現及近期大選風險等，預期風險回報率將降低。

印度目前正面臨油價上漲和盧比貶值的考驗，股市上漲開始出現頹勢 ，繼連續兩週下跌後，周一再度下跌。

高盛表示，印度股市今年創下歷史新高後，估值已偏高，漲勢呈現捉襟見肘，再想獲得高報酬率不易。

不過，並非所有分析師都對印度股市抱持悲觀態度。摩根士丹利分析師仍看好印度企業獲利成長，上周將 2019 年 Sensex 指數目標價提升至 42000 點，意味著距離目前的指數仍有 10% 的上漲空間，並建議投資人尋找表現仍處於低檔的股票，而不是漲幅已高的個股。