雄獅「旅天下」獲智基旗下樂旅國際加盟 拚全台門市數倍增

雄獅 (2731-TW) 旗下「旅天下」品牌自去 (2017) 年起，透過同業加盟並整合社區型旅行社有成，雄獅今 (12) 日宣布，「旅天下」將獲智基 (6294-TW) 旗下樂旅國際加盟，並在台中大里展店，成旅天下第 10 家加盟門市，旅天下目標今年底前門市數量將增至 12-15 家，明年更倍增至 30 家。

旅天下去年開始開放品牌加盟，策略奏效推升營收，今年前 7 月營收 9.7 億元，年增 45%，除這次新加入的樂旅國際，旅天下已和 10 家以上旅遊業者簽約。

雄獅 2015 年成立旅天下品牌，藉此搶攻自由行興起的多元客群需求，品牌概念為「行走天下」(U plan travel)，運用多家航空公司資源包裝具特色和競爭力的產品，讓旅客為自己尋一個旅遊目的地。

雄獅說明，旅遊業正面臨快速轉型、升級的階段，加盟計畫有助引領產業有效轉型、優化服務品質，也可讓加盟者藉由雄獅品牌利基接觸更多客戶。

除同業加盟策略，旅天下也持續朝產品加盟的方向邁進，雄獅開放加盟商，將自有獨特的旅遊商品在任何一家旅天下門市販售，藉此達成資源共享。

目前旅天下加盟門市包括有台北大安加盟店、新北板橋加盟店、新北中和加盟店、苗栗頭份加盟店、台中勤美加盟店和台東傳廣加盟店等，雄獅力拚至明年底兩年店數目標持續成長至 30 家。

智基以「志光公職」品牌成為全台第一家補教業掛牌上櫃公司，去年稅後純益 2.27 億元，每股純益 (EPS)10.69 元，今年拓展營運項目到「高中升大學」和「旅遊平台」，全台共有 65 個實體營業據點，擁有廣大公職學員，可望為雙方合作挹注資源。