美中貿易戰若加劇將使原油需求降低 原油價格回穩

原油期貨週一 (17 四) 價格變動不大，因市場同時具有對油價有正反影響的因素，美國鑽景平台數量增加將帶動產量。同一時間，美國對伊朗制裁，將使市場供應緊縮，此外，中美貿易仍處緊張局勢，美國最快將於今日宣布對 2000 億美元陸輸美商品課徵關稅。

台灣時間 17 日下午 2 時許，WTI 原油期貨小升 0.1% 至每桶 68.84 美元，布蘭特原油期貨暫走升 0.1% 至每桶 78.17 美元。

WTI 原油期貨價格走勢

能源服務公司 Baker Hughes 週五 (14 日) 數據顯示，美國石油鑽井平台數量呈現近一月最大的單週增幅，截至 9 月 14 日，鑽井平台數量上漲 7 座至 867 座，該數據自 5 月底以來，一直在 850 座至 869 座之間來回變動。

Baker Hughes 指出，美國頁岩油最大產區德州二疊紀盆地 (Permian Basin) 的鑽井平台數量減少 1 座至 483 座。

國泰君安期貨的原油研究主管 Wang Xiao 指出，市場對於原油供應緊張的擔憂有所消退，因上週的數據顯示供應量有所提升，同時，投資者認為原油需求的前景將下滑。

外媒報導，美國總統川普可能最快在週一 (17 日)，將宣布對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵關稅，但消息人士指出，稅率很可能為 10%，而非先前報導的 25%。

華僑銀行 (OCBC) 的商品經濟學家 Barnabas Gan 表示，川普威脅將對 2000 億美元的中國商品課徵關稅，將使美中貿易談判變得更艱難。

當貿易戰加劇，恐使全球經濟受損，降低對原油的需求，抵銷了市場擔憂美國對伊朗重啟制裁，將使油市供應緊繃的擔憂。伊朗原油第二大進口國印度表示，就在 9 月與 10 月降低伊朗原油進口近一半。