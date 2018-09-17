美國原油產量強勁 布蘭特80美元是阻力？

在美國對伊朗制裁的籠罩下，布蘭特原油也再次仰望著 80 美元關卡，而颶風 Florence 對美國的影響也似乎無法將 WTI 布蘭特的價格差距縮小。

雖然颶風 Florence 使交易員最初擔心汽油短缺，但焦點很快就恢復了將原油從二疊紀 Permian 運到墨西哥灣沿岸進行煉油和出口的難度，這迫使生產商以更低的價格出售原油。

與此同時，美國每週原油產量仍接近創紀錄的每日 1100 萬桶，隨著勘探者加大對北達科他州 Bakken 等其他油井鑽探的影響，石油鑽井平台數量在 5 週內上升最多。

美國能源公司也連續第 2 週增加石油鑽井平台，原油價格接近 2015 年夏季以來的最高水平。諮詢公司 Petromatrix 在一份研究報告中表示，每桶 80 美元估計是布蘭特原油的強勁阻力，由美國對伊朗原油買家的制裁，今年目前為止，布蘭特原油價格在每桶 79 美元上方，都沒有持續太久。

油服公司貝克休斯 (BHGE-US) 上週五 (14 日) 在報告中表示，截至 12 月 1 日的一週內，美國原油鑽井平台再增加 2 座，推升總數至 749 座。

在美國重新制裁伊朗的局勢下，白宮已宣布自 8 月 6 日開始重新實施部分金融制裁，而影響伊朗石油部門的制裁也將於 11 月 4 日起實施。

傳統上是伊朗原油主要買家的印度煉油商，將從今年的 9 月和 10 月份減少近一半的伊朗月購入量。伊朗制裁已經看到全球油市供應水平下滑，法國和韓國減少進口。

ICE 期貨歐洲數據顯示截至 9 月 11 日的一週，對沖基金的淨多單，也就是布蘭特原油價格上漲和下注的投注之間差價上漲 5.6% 至 440074 份合約。這是該項目 2 個月來的最高水平。多頭上漲，而空頭跌至 5 月以來的最低點。

同時，根據美國商品期貨交易委員會 CFTC 的數據顯示，WTI 原油的淨多頭部位下跌 5.1% 至 346327 期貨和期權。多頭下滑 5%，而空頭下跌 3.2%。