走向背離！美油布油價差接近逾三年來最大

美國對伊朗制裁日期逼近，市場普遍擔憂原油供應收緊，國際油價隨之節節攀高。值此之際，美油和布油的走向卻開始背道而馳。

本周內，WTI 原油期貨累漲 1.8%，一度觸及 71 美元 / 桶；布油則累漲 1.6%，一度觸及 80 美元 / 桶。儘管價格雙雙走高，但值得注意的是，WTI 原油與布油價差一度擴大至超過 10 美元，接近逾三年來的最大值。

彭博社援引 Tortoise Capital 諮詢公司主管 Rob Thummel 稱，美國對伊朗制裁近在眼前，遲早要來，國際油價未來很有可能進一步走高。但同時，美國出口原油的能力在未來一段時間內都十分有限。

隨著技術改善，頁岩油開採的成本不斷降低，德克薩斯州成為美國頁岩油興起的中心。更具體地說，德州二疊紀盆地成為美國原油生產的明星區域。

但目前，這一區域管道瓶頸問題突出，限制了油井壓裂抽油的能力，也加劇了將原油從二疊紀盆地運往墨西哥灣沿岸精鍊並出口的難度。這或將迫使生產商以更低的價格「打折」出售原油。

與此同時，美國能源部初步估算顯示，自 1973 年以來，美國首次成為全球最大原油生產國。在今年超過俄羅斯和沙烏地阿拉伯之後，美國能源部還預計，美國產油量將在 2019 年繼續領先。

本周稍早，美國能源資訊署（EIA）則在其短期能源展望中預估，8 月美國原油日產量為 1090 萬桶，接近歷史新高。 OilPrice 網站更是稱，美國進一步增產的條件也已經成熟。

此外，隨著勘探人員在北達科他州等地擴大鑽探規模，石油鑽井數量出現五周以來最大增幅。

另一方面，美國對伊朗石油進口的制裁將於今年 11 月正式生效。JBC Energy 的分析師表示，伊朗越來越成為原油市場的當務之急，無論是在岸還是離岸，原油市場可預見的產量收縮趨勢已經形成。

滙豐銀行此前預計，未來布油很可能漲破 100 美元 / 桶。

如此一來，美油和布油之間的價差未來或將進一步擴大。而這一趨勢在對沖基金的押註上其實已經有所體現。

一周之前，分別押注布油、美油的基金經理們還齊頭並進，凈多頭倉位齊齊增加。但如今，他們卻已經分道揚鑣。

ICE 歐洲期貨交易所數據顯示，截至 9 月 11 日當周，布油期貨凈多倉增加 5.6%，至 440074 手合約，為兩個月內最高；凈空倉則跌至五月以來最低水平。

與此同時，根據美國商品期貨交易委員會的數據，WTI 原油期貨凈多頭倉位減少 5.1% 至 346327 手合約，凈空倉數量也下跌 3.25%。

『新聞來源／華爾街見聞』