元大金旗下元大證扮演Fintech領頭羊 推AI選股APP「投資先生」

金管會金融 3.0 設定「2020 年證券電子下單比率至 70%」的政策目標，目前台股市電子交易占比已逾六成，加上手機上網普及率更是高達九成，為滿足於行動下單的需求，元大金 (2885) 旗下元大證採用獨家 AI 人工智慧技術，攜手合作海外資訊廠商，研發推出創新智慧選股下單 APP「投資先生」。元大證表示，「投資先生」APP 係以創新業界的人工智慧選股技術，運用大數據運算投資標的，結合集團投顧專業團隊，替投資人篩選出五大類精選股後，進而量身打造合適的股票，操作介面訴求扁平化，把資訊化繁為簡，對於個股行情及訊息，貼心地幫投資人整理歸納了即時報價走勢、技術分析、法人動向、資券變化、營收表現與盤後資訊等 14 大重點面向，並與國外知名資訊廠商跨海合作，提供台、美、港、陸全方位的股市資訊，大幅提升投資人的投資效益。



除此之外，因應整體投資環境的 e 化趨勢，運用生物辨識技術，提供了「刷臉及指紋登入」的服務，增加使用的便利性，免除因忘記密碼而無法下單的窘境。