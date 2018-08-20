綠色金融推動有成 元大金連兩年入選FTSE4Good指數

元大金控 (2885-TW) 綠色金融推動有成，連續兩年獲選富時社會責任新興市場指數成分股 (FTSE4Good Emerging Index)，公司治理績優表現獲國際投資人肯定。

富時永續指數系列 (FTSE4Good Index Series) 是由富時指數公司於 2001 年 7 月開始編製，目的是希望成為社會責任型投資商品的基礎，及追蹤設會責任型投資商品績效的標竿指數。

隨著全球永續發展、綠色低碳經濟趨勢興起，元大金控透過旗下各子公司的商業模式，提供順應趨勢之金融產品及服務，與客戶攜手形塑綠色營運能力。還協助對應永續發展概念的企業進行上市承銷作業， IPO/SPO 共 13 家，承銷金額約 67 億元，佔 2017 年總承銷金額約 55%；針對相關概念企業放款 1183 億元，約占元大銀行總放款金額之 41%。

元大金控不僅綠色金融發展有成，而且全力投入公司治理，不論是普惠金融、環境永續等都力拚，因此通過 FTSE4Good 指數 ESG 嚴格 14 項指標、約 300 項以上的題項評鑑，整體表現達到全球超過 80 個國家的市場和資產類別基準，涵蓋全球 98% 的可投資市場。

元大金表示，該金控 2018 年上半年稅後純益已達 111.76 億元，較去年同期大幅成長 63%，累計上半年 EPS 為 0.95 元，總資產達 2.3 兆，並朝亞太區域型金控邁進。