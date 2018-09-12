元大金旗下元大證財富管理業務規模454億元 市占率32% 穩居業界龍頭

經歷證所稅，台股成交量萎縮洗禮，券商發展新金融商品、財富管理業務，增加業務多元性，降低經紀業務依賴，元大金 (2885) 旗下元大證由傳統證券經紀商，轉型成為專業財富管理機構，截至 7 月底，元大證財富管理規模達 454 億元、市占率達 32%，穩居證券業界龍頭，意味其具有發展私人銀行等級財富管理業務的能力。儘管有美中貿易戰紛擾，新興市場匯率波動幅度放大，並未損及全球經濟表現，券商經紀、複委託、財富管理等業務成長，元大金前 8 月稅後淨利 156.11 億元，相較去年全年稅後淨利 162 億元，差距只有 6 億元，每股盈餘 1.33 元，元大證前 8 月稅後淨利為 72.26 億元，每股盈餘 1.34 元，元大銀前 8 月稅後淨利 69.86 億元，每股盈餘 0.94 元。



元大證表示，持續推動提供私人銀行等級的財富管理服務，透過集團資源整合，串聯起元大韓國、元大香港、元大泰國、元大越南與元大印尼，擴大亞洲市場之經營版圖，以及一站式購足的金融商品服務。



元大證再度奪下《財資雜誌》台灣最佳參與券商」、「台灣最佳 ETF 造市券商」、「台灣最佳 ETF 經紀商」、「台灣最佳股權衍生性金融商品券商」及「最佳結構型商品」等獎項。

