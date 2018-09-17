港股午盤重挫1.58% 失守27000點大關 重磅、蘋概、博奕股齊跌

恒生指數今 (17) 日低開 0.94%，此後跌幅不斷擴大。截至午盤，恒指跌 1.58%，報 26856.58 點，失守 27000 點大關。國企指數跌 1.43%，報 10423.86 點；紅籌指數跌 1.67%，報 4238.18 點。大盤成交量港幣 368.9 億元。

重磅股下跌。騰訊 (0700-HK) 跌 3.09%；工行 (1398-HK) 跌 1.46%，建行 (0939-HK) 跌 1.51%，中國平安 (2318-HK) 跌 1.26%。

蘋果概念股齊跌。瑞聲科技 (2018-HK) 跌 5.83%，報港幣 77.6 元，領跌藍籌；舜宇光學 (2382-HK) 跌 4.69%；比亞迪電子 (0285-HK) 跌 3.99%。

因強颱「山竹」肆虐，導致賭場關閉，博奕股下跌。永利澳門 (1128-HK) 跌 0.52%；新濠國際發展 (0200-HK) 跌 2.46%，銀河娛樂 (0027-HK) 跌 2.41%。

分析指出，雖然美國向中國產品加徵幅度可能由原定的 25% 降至 10%，但由於仍然未能透過談判而避免徵收，市場仍憂慮中美貿易戰還會再升溫；加上港股於上週四、五 (13-14 日) 累積反彈逾 900 點，今日或漲多回吐，估計大盤本週在 26500 點至 27800 點之間徘徊。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 0.97 億元，港股通 (滬) 淨流入 5.04 億元；深股通淨流入 5.73 億元，港股通 (深) 淨流入 0.96 億元。

滬股通中資金流入最多的是貴州茅台，淨流入 4461 萬元，其次為中國國旅、伊利股份、華新水泥、新華保險。資金流出最多的是萬華化學，淨流出 1.06 億元。

深股通中資金流入最多的是當代東方，淨流入 1.02 億元，其次為洋河股份、特力 A、華工科技、鹽湖股份。資金流出最多的是京東方 A，淨流出 1.94 億元。