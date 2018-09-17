剛上市一週，股價第一天破發，第二天下挫31.75%......

今年A股市場上的次新股表現遠不如以前火爆，上市後破發的次新股還是極少數，反觀港股市場卻是另一景象；借助港股IPO製度改革的春風，大批國内企業及亞洲地域企業紛紛選擇赴港上市，與赴港上市熱鬧的場景不同是新股“首日破發潮”景象頻現。

9月10日，澳門建築承包商—奧邦建築（01615—HK）迎來赴港上市的第一天。截至當日收盤，奧邦建築股價出現破發，跌幅為-4.55%，報0.63港元；首日出現破發，可謂是“出師不利”，市場似乎對奧邦建築的考驗才剛剛開始，截至9月11日收盤，奧邦建築股價再度重挫31.75%，報0.43港元。據財華社截至9月10日—9月14日收盤區間統計：奧邦建築股價區間漲跌幅為-42.42%，報0.38港元，換手率為56.99%，成為上週上市新股中跌幅最大一隻。

圖片來源：同花順

實際上，港股新股上市後表現情況，通常與所處的環境、超購倍數、與業績估值都有莫大的關係；而面對奧邦建築上市出現股價嚴重下挫或許能在其中找出答案。

盈利能力穩定性有待提高

奧邦建築是一家澳門老牌建築承包商，業務主要側重結構工程及裝修工程。收入主要來源包括與酒店及娛樂場項目有關的結構工程款及裝修工程款收入。據招股書顯示：營業收入方面：截至2014年、2015年、2016年、2017年12月31日止的4個財政年度及截至2018年05月31日止5個月，總收益分别為5.247億澳門幣（單位同下）、3.991億、3.712億、1.852億、0.721億及0.961億。前三年營業收入出現遞減狀態，主要是奧邦建築收入來源是競爭性投標獲得的合約，其營收與投標項目直接掛鈎，造成了業績呈現不穩定狀況。按收益計，2017年奧邦建築整體裝修工程佔市場份額約為2.1%，併名列商業專修工程市場第四位。

圖片來源：港交所

從毛利方面上看，呈逐年上漲趨勢。截至2014年、2015年、2016年、2017年12月31日止的4個財政年度及截至2018年05月31日止5個月，總毛利潤分别為0.534億、0.510億、0.587億、0.499億、0.241億。毛利率分别為10.2%、12.8%、15.8%、27.0%、25.0%，

從主要財務比率看，2014年-2018年四個財政年度，集團的總資產回報率（ROE）分别為7.2%、6.4%、7.3%、13.6%，股本回報率（ROA）分别為13.8%、10.8%、11.1%、27.0%；利息償付率分别為11.2倍、28.9倍、43.8倍、56.7倍；ROE和ROA前三年數據表現一般，2017年提升較大，高於行業平均水平；利息償付率逐年提升。

超購倍數與估值處合理區間

從超購倍數方面看，據奧邦建築集團9月7日發佈公告，公司發行1.5億股，發行價定在每股0.67港元，為招股價區間0.52-0.78港元的中間價稍為偏向下方，每手5000股。其中，公開配售申購人數13324，一手中簽率48.53%，超購倍數181.49倍；國際配售申購人數268，超購倍數1.3倍。由於公開發售部分超購倍數超過100倍，觸發回撥機製，合共6000萬股發售股份亦已自國際配售重新分配至公開發售。公開發售的發售股份最終數目為7500萬股，相當於超額配股權獲行使前發售股份總數約50%。此外，國際配售佔比由初始的90%下調，發售股份最終數目為7500萬股，相當於超額配股權獲行使前發售股份總數的50%。

從估值方面看，按6億股的總股本和經調整後的2017年淨利潤3.453億，奧邦建築的發行總市值為4.02億港元，在主板上市企業中體量偏小；發行市盈率約12倍，撇開上市開支0.10億的影響，實際市盈率9倍左右，低於二級市場建築行業12倍的平均市盈率。

生不逢時，次新股迎來“首日破發潮”

據財華社截至2018年1月4日—9月14日數據統計：今年已在港上市交易的次新股共135隻，其中，首日出現破發的企業有44家，首日破發率為32.6%；截至8月1日—9月14日收盤，正常上市交易的次新股，共有16隻； 其中，出現首日破發次新股達到13隻，首日破發率達81.3%；佔全年首日破發股的29.5%。

綜上所述，奧邦建築從業績上看，其營業收入不穩定性，造就了市場對其盈利能力的擔憂；超購倍數雖然高於同行業，但超購情緒更容易受到大環境的左右。實際上，奧邦建築股價短時間内嚴重下挫的部分因素，離不開今年全球資本市場異常慘淡，中美貿易糾紛，全球股市大跌，市場不確性大增，恐慌情緒彌漫，避險情緒高漲，另外，前期登陸港股的新經濟公司屢屢破發，透支了投資者信心影響；外加，近一個多月，是今年港股市場次新股首日上市破發的高發期，而奧邦建築又是身處其中，實則讓人感歎“生不逢時”啊。

面對次新股的“首日破發潮”現象的頻繁，投資者在申購新股時務必考究好上市企業的基本情況與財務狀況，做充足好功課，避免踩雷。

作者：沈少鴻

編輯：賀秋霞

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