金融危機10年輪轉 陳德霖：非必然定律 港抗震力強過以往

2008 年爆發金融風暴至今已屆滿 10 周年，過去數十年，幾乎每隔 10 年便爆發一次金融危機；「末日博士」魯比尼上週四更列出 10 大理由警告，2020 年將爆發金融危機！

香港金管局總裁陳德霖並不相信這是必然的定律，指現在很難預知下一波金融危機的震源來自何方，但認為有些宏觀指標值得注意，包括「收入分配不均」及「財富過度集中」，強調香港目前的抗震能力強過過去 2 次危機。

陳德霖表示，每次金融危機相隔多少年一次，其實問題不大，但會不會在一段時間內累積成不平衡，弱點，才更重要。他坦言，目前主要經濟體債務水準較 10 年前不跌反升，尤其值得關注。

據國際清算銀行 (BIS) 資料，香港近 10 年間負債比例明顯急升，據以往分析，香港作為金融中心，企業負債不止來自本土企業，政府鼓勵債券市場發展而帶頭發債，就推高政府債務。金管局近年主要向社會提醒，家庭負債水準上升至新高對樓市的風險。

陳德霖指出，現在很難判斷下次金融危機的震源來自何方，但有些宏觀指標值得關注，包括過度槓桿，以及收入分配和財富不均，導致傳統價值受到衝擊。

他引用美國的數據顯示，1960 年時美國勞工收入佔 GDP 比例為 65%，但到 2014 年時降至 60%；1960 年時美國 0.1% 最富有家庭，財富佔有率為 10%，到 2012 年財富佔有率升至 22%，上述數據正反映收入分配不均及財富過度集中情況。

從其過去 10 年觀察所得，由於極低利率及量化寬鬆 (QE) 政策，令很多地方都出現資產價格上漲，香港的樓市亦出現過熱，並於財富分配方面產生問題。

陳德霖說，現在很多年輕人無法存錢買房，購買力已跟樓價脫節，美國情況也一樣。正因收入分配不均及財富集中愈來愈嚴重，以致出現「川普現象」，人們一反多年來的基本原則，不再支持全球化及自由貿易。

就會否採取額外措施以備應對下次危機，陳德霖認為，防禦工作需在榮景時做，當危機出現，便有足夠的彈藥、資源和技術作出應對，目前才準備防禦措施就太遲了。

他說，香港金管局共推了 8 輪收緊樓按逆周期措施，房貸平均承作成數由 2009 年的 65%，降至目前的不到一半；負債占收入比例也由 41% 降至 34%，當樓市轉向時，抗震力較 1997 年和 2008 年時更佳。