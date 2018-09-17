5G推波高毛利產品出貨增 IET-KY下半年獲利看俏

5G 今年下半年到 2020 年將陸續進入商轉，IET-KY 英特磊 (4971) 受惠基地台架設與產品應用需求，磷化銦 HBT 需求明顯增溫，用於 Laser Driver 及 TIA 訂單也回溫，磷化銦 PIN/APD 主要客戶也可望在 10 月恢復出貨，下半年毛利、獲利看增。受到美中貿易大戰影響，英特磊磷化銦主要客戶上半年調降庫存，及砷化鎵主要客戶拉貨遞延，IET 今年第二季 EPS 僅 0.01 元，上半年獲利亦年減 34%，EPS 僅 1.1 元。總經理高永中表示，磷化銦 PIN/APD 主要客戶預計將於 10 月恢復出貨，砷化鎵汽車防撞雷達晶片目前出貨正常，面射型雷射客戶訂單也增加，正積極準備量產中。



根據研究報告指出，美國、韓國可望在今年下半年到明年初，啟動 5G 商轉，而日本、中國、歐盟也預計在 2020 年正式啟動商轉。5G 除了兼顧過往提高頻寬需求，提升用戶使用品質外，也具備了低延遲性與低耗能等特性；包括智慧城市、智慧醫療、車聯網、自駕車、遠端手術… 等等，都跟 5G 的應用密不可分。



隨著 5G 基地台的架設與產品應用需求量增，IET 高毛利產品持續加溫，高永中表示，近期磷化銦 HBT 用於 5G 產品明顯增加，用於 Laser Driver 及 TIA 訂單已回溫，而用於高頻示波器的產品，目前已完成硬體優化機台生產準備，開始逐步拉貨中。MBE 硬體構件及維修服務訂單則處於滿檔，高毛利產品的獲利貢獻度高。



而其他高毛利產品，銻化鎵國防合約部分，目前正在與政府供應鏈申請中，可望於年底左右有具體結論，估計有機會回到過去政府合約相關營收之最高水準。



法人表示，英特磊 8 月營收開始穩住陣腳，較 7 月略為增加，雖然下半年營收雖然未必能超過上半年，但 5G 相關、面射型雷射… 等高毛利產品需求持續，在高毛利產品出貨拉升下，毛利率、獲利可望上揚。