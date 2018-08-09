〈IET法說〉6月起拉貨動能回溫 Q3市況將優於Q2

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今日召開說會，第二季營運狀況不盡理想，公司指出，第三季市況將比第二季好，下游客戶拉貨情形逐漸恢復當中，將反映在營收上，預期毛利率可望隨營收逐步回溫。

英特磊指出，客戶庫存調節屬季節行為，6 月起下游客戶拉貨動能逐漸恢復，預期第三季市況將回溫，加上砷化鎵高毛利產品，如汽車防撞雷達、車用晶片以及 VCSEL（面射型雷射）等需求穩定，將推升營運表現。

法說會許多投資人也針對德州新廠進度提問，公司指出，目前擴廠進度如期進行，正在進行機台試產及測試新廠各生產設施，同時增加各項雷射及 VCSEL 磊晶片機台，擴充產能與擴大 VCSEL 產品人力訓練。

公司經營階層強調，產能供應沒問題，是看市場需求，及國際貿易不確定因素所產生的影響。

目前英特磊正與大廠合作試產大尺吋磷化銦 5G HBT-PA 磊晶，切入高頻 (28GHz) 5G 手機產品市場，銻化鎵基板及紅外磊晶產品也可因應明、後年政府及商用的大量需求；英特磊銻化鎵基板今年出貨已比去年多 1 倍，紅外磊晶明後年有量產機會。

英特磊 7 月營收 5509 萬元，月增 7.46%、年減 32.42%；累計 1-7 月營收 3.78 億元，年減 26.47%。