台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月17日

知情人士透露，美國總統川普可能最快於 17 日宣布對 2,000 億美元中國大陸輸美產品加徵關稅，以在美中高層官員將於月底展開貿易談判前，加強施壓中國，加徵的關稅稅率可能約為 10%，低於 8 月初時宣布的 25%。

外資口徑一致的好台積電直攻「3」字頭！巴黎證券將推測未來 12 個月合理股價，從 257 元一口氣拉高到 300 元，麥格理證券更一口氣喊上 315 元，也是繼里昂證券的 300 元、德意志證券的 302 元後，目前外資圈第三、四家喊台積電「3」字頭的研究機構。

國際油價漲勢未歇，國內油價連 4 揚，再創波段高價。中油、台塑化宣布，17 日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各 0.2 元；合計國內油價近 4 周調升，汽油每公升共漲價 1 元、柴油上漲 1.1 元。



經濟日報

美對中新制裁 稅率擬從 25% 變 10%

鴻海拚產新 iPhone 假日招工

金融合意併購 訂遊戲規則

工商時報

外資挺台積 齊喊 3 字頭

台塑化催油門 Q3 穩賺 200 億

國內油價 今連續 4 周上漲

聯合報

選前利多 青安貸款延 2 年

新興市場危機 亞洲國家展韌性

席勒：美股報酬率低 苦日子在後頭

蘋果日報

新 iX 補貼變多 電信業止血 499 之亂

智慧城市投資 4 年翻倍成長

輸了財管、消金還不夠 公股銀房貸又失守

中國時報

擴大援外資金 國合會引企業募資

成本大增 日美企業撤出大陸

韓方代表團 助朝拚經濟

自由時報

SOGO、大同經營權恐重燃戰火

美重稅上膛 台股本週步步驚心

貿易戰正中靶心 中國高科技成長減速