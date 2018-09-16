〈觀察〉蘋果新機助攻 電信三雄下半年力挽狂瀾

今年 499 之亂衝擊電信業者營運表現，下半年伴隨著各品牌新機上市，尤其是蘋果新機，可說是電信業者盼望已久的強心針，上市前角力戰相較往年更加的激烈，由於主力資費及購機價幾乎是一模一樣，電信三雄要搶客，只能在優惠上挖空心思，畢竟這是關係到下半年業績表現重要利器。

台灣擠進蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 首波開賣，預計 9 月 21 日上市，五大電信備戰，相關資費也全數出爐，購機補貼差異不大，以中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星來說，主力資費及購機價最後都一樣，亞太電略有不同。

今年電信三雄的蘋果新機資費出爐也發生一段小插曲，龍頭老大的中華電居然夜襲，提早在深夜公布資費方案，把主力放在 999 元及 1399 元兩個級距，依照以往經驗，台灣大及遠傳也會隨後跟進，結果兩家業者卻直到隔天的下午才公布搭配資費，且在 999 元的購機價上硬是便宜 1000 元。

中華電搶先公布資費，不料卻被兩雄占了便宜，於是也宣布改價，把購機價調的一模一樣，這樣一來，變成最貴的台灣之星也緊急宣布再降千元，即使已預購的消費者也比照，電信業者角力戰，在開賣前已是打的火熱。

事實上，消費者已經習慣了低價吃到飽，在今年的 499 之亂後，低價戰一直延燒著，電信業者想要拉高資費到千元以上並不容易，因此，這一次的蘋果新機資費主力落在 999 元雙飽上，電信搶客角力落在搭配的優惠活動、VIP 客戶優惠、及舊機換新機等方面。

499 之亂對電信三雄下半年的營收、ARPU、獲利都造成衝擊，下半年的業績，絕大部分都寄望在蘋果新機上，也因此，在資費及購機價相同的情況下，業者更加的挖空心思吸引果粉的青睞，因為銷售成績直接關係到今年的營運表現。