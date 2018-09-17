台股盤前—週線連2黑 美股小漲作收 蘋概股吸睛

台股週五 (14 日) 多方反攻，台股加權指數終場大漲 140.91 點，以 10868.14 點作收，成功收復季線位置，不過，台股週線仍連 2 黑，而美股週五收盤，四大指數除那斯達克外，皆以小漲作收，恐再度影響台股今 (17) 日走勢。蘋果新機雖然外界看法不一，不過鴻海仍積極招工，而可成、臻鼎 - KY 近日買盤積極，和碩、TPK-KY 宸鴻下半年營運則獲法人看好。

外媒報導，美中貿易戰重啟談判，中方可能回絕，甚至可能對美方採取出口限制，阻斷關鍵零組件供應，美國則可能在近日開徵 2000 億美元關稅清單，恐成為今日台股多空交戰主要考慮因素。

台股近來走勢震盪，上市指數五度失守年線，櫃買指數更一路破底，上週決定買回庫藏股救股價的上市櫃企業大增至 9 家，包括世芯 - KY、中磊、群光、群電、聿新、大立高、萬潤、廣錠與力旺等，其中以中磊、群光、群電計畫買回一萬張，數量最多。

台灣烘焙商機一年上看數百億，中秋節便是高峰之一，包括肉品業者如大成、卜蜂、福壽，以及綜合食品及飲料廠統一、味全、泰山、黑松、聯華等都有望受惠；不過近來豬瘟及牛隻口蹄疫等疫情頻傳，恐對相關廠商投下不確定因素。

蘋果新機即將在 9 月 21 日 開賣，雖然市場對心機看法不一，不過組裝大廠鴻海仍全力衝刺生產，並傳出在假日招工，加緊趕工，不受外界雜音影響。蘋概股雖然受到新機亮點不足、售價偏高影響，漲跌不一，不過近日可成和臻鼎 - KY 買盤積極成重要指標。

全球前三大記憶體美光公布財報前夕，瑞士信貸看多，法人評估，若市場評價回溫，相關族群如南亞科、華邦電和旺宏將有望攜手反攻。

法人指出，貿易戰變數不明，國際股市反彈，台股技術性反彈，對台股影響偏正向，可觀察矽晶圓、IC 設計、遊戲及被動元件等類股表現，而金融股近期相對抗跌，包括彰銀跟臺企銀等，股價創波段新高，值得留意。

兆豐投顧分析師黃國偉認為，美中貿易戰短期不會有結果，大盤區間反彈，本週有機會向萬一關卡靠攏，不過上方壓力反壓，恐難站穩，將維持震盪走高格局。