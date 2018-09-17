【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普表示即將對中國輸美 2000 億美元商品加徵關稅，之前美中重啟貿易談判的樂觀氣氛快速冷卻，電子指標股大立光、台積電及鴻海同步下跌，資金再度轉向傳產及金融類股避險，不過矽晶圓及記憶體類股跌深反彈，顯示市場仍有追逐風險的資金，指數收盤下跌 0.36%。

《國際金融市場焦點分析》

川普最快將於 17 日宣布對價值 2000 億美元中國輸美商品加徵關稅，雖然加徵幅度可能由原定的 25% 降至 10%，但是市場原先預期貿易戰會在中美重啟談判時暫時休兵，加上中方態度出乎市場預期強硬，表示只要美國加徵關稅便終止協商，貿易戰憂慮情緒升溫，中國及香港股市今日跳空開低後便持續低迷，A 股僅在山竹颱風襲擊下，燃氣及油服板塊較為強勢，上証回測前低，深証則是再度破

《國際商品市場焦點分析》

原油市場早盤交易狀況較為清淡，皆處於平盤附近震盪，不過伊朗供應問題於週五再度浮上檯面，加上 EIA 預估美國明年度的原油產量將可能出現下滑影響，推動 WTI 原油期貨呈現上漲格局，另外，伊拉克及俄羅斯皆表示將擴大供給以確保原油供應，且其他成員國存有 200 萬桶 / 日的閒置產能影響，使得布侖特原油期貨週五小幅度走跌。

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