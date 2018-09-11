中國黃豆主產區霜凍 黃豆期貨暴衝

近日來，中國黃豆主產區受霜凍擔憂影響，大商所黃大豆 1 號期貨際昨日飆漲近 5%，今 (11) 日開盤持續上攻。由於這輪霜凍將導致後續產量減產，在中美貿易戰越加緊繃的當下，投資人反應自然格外的大。

上個週末，中國黃豆產區之一的黑龍江大興安嶺與周邊地區受俄羅斯寒潮影響，形成今年入秋來首度霜降，多處地區氣溫降到 0 度以下。《華夏時報》報導，這回霜凍對目前處在鼓粒中後期的黃豆十分不利，許多黃豆葉片枯萎，恐影響日後產量。

尤其在貿易戰的大環境下，中國已大幅減少從美國進口黃豆，改由南美洲進口，只可惜依舊無法完全滿足中國黃豆需求，加上國內又發生霜凍現象，市場投資人自然會放大凍害影響，導致黃豆期貨價格飆漲。今日早盤豆一期貨價格一度漲到 2.59% 每噸報 3848 元。

中國豆一期貨今日走勢 (圖自新浪財經)

陸媒報導，這回黃豆期貨暴漲，也反映出投資人對於中美貿易問題如何解決與市場局勢如何發展充滿了焦慮情緒，正好借霜凍題材發洩一番。預計未來中美貿易問題才是決定豆價漲跌的關鍵因素。

有油脂商表示，這波大漲行情代表市場非常看好黃豆、豆粕、油脂市場價格，但大家對中美貿易問題如何發展都心中無底，豆粕等期價先前上漲之後又回跌就是一例。他表示，相關機構的態度格外重要，很多投資人現在想入場，但又怕怕的。若貿易問題長期無法緩和，接下來市場若出現相關機構不發放黃豆轉基因證書等情況，那市場波動就會比較大。

黃豆是中國主要肉品：豬肉的主要飼料來源，農產品集購網研究總監林國發表示，目前中國累計已出現 13 起非洲豬瘟，引此多個省市對生豬實施跨省禁運，產區出現大量生豬不能正常出欄，被動壓欄，增加短期豆粕需求，支撐短期豆粕價格。

他指出，這輪疫情影響會增加未來豬價風險，養殖戶補欄及增加後備母豬意願有限，影響中後期生豬存欄，不利於第四季中後期及明年 1 季度的飼料需求，降低豆粕及黃豆需求。