憂美中貿易戰升級 西門子：沒有人會是贏家

美中貿易戰延燒，令產業界深感憂慮，西門子監事會主席 Jim Hagemann Snabe 今 (14) 日表示，若貿易戰升級至全球層次，「那麼，沒有人會是贏家。」

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，並揚言再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

美國總統川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

Snabe 週五接受 CNBC 採訪時指出，貿易緊張局勢升溫，令人擔憂，若持續加劇，恐對經濟成長造成負面影響，尤其是發展中國家。

Snabe 稱，「我們從金融危機學到的教訓是，全球經濟極為緊密，你不能把美中貿易戰，當作兩國之間的事情，它會對世界各國產生影響。」

Snabe 強調，希望下一輪關稅攻勢，能停留在「警告階段」，不要再升級，「因為，沒有人能在全球貿易戰中獲勝。」

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Hannah Anderson 表示，在中國設置完整供應鏈，或大部分業務集中於中國市場的美國公司，將因貿易戰延燒，而面臨「雙重阻力」。

Anderson 稱，對於從事高度專業化業務、在創新領域大舉投資的公司而言，貿易戰帶來的挑戰，更顯艱鉅。