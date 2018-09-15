金價轉跌 因美中關稅爭端消息帶動美元走強

金價周五轉跌，因在報導稱美國總統特朗普指示助理，將實施對更多中國進口商品征收關稅措施後，美元兌人民幣走強。

據消息人士周五稱，美國總統特朗普已經指示助理，實施對額外的價值約2,000億美元的中國商品征收進口關稅，但具體實施時間尚不清楚。

“我認為拖累金價下跌的是美元走強和美股下跌，”U.S. Global Investors主交易員Michael Matousek表示，“理論上，企業將因關稅影響，盈利減少。”

在這一最新的中美貿易爭端消息發布後，美元指數延續稍早升勢，兌人民幣也走強，而美股標普500指數下滑。

1735 GMT，現貨金下跌0.5%，報每盎司1,195.21美元，周四觸及8月28日來最高1,212.65美元。本周迄今小漲逾0.1%，勢將創三周內首周上漲。

美國12月期金收低7.10美元，或0.6%，報每盎司1,201.10美元。

已經持續數月的中美貿易緊張局勢促使投資人買入美元，因相信美國受爭端的影響較輕。

現貨銀跌0.4%，報每盎司14.10美元，本周勢將升0.1%。現貨鉑金跌0.9%，報793美元，周四曾觸及一個月高位812.30美元，本周勢將大漲約1.9%。現貨鈀金下跌0.4%，報978.30美元，本周將跌0.1%。

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