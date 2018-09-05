穿戴裝置Q2出貨蘋果穩居冠、小米居次 供應鏈下半年動能俏

研調機構 IDC 統計指出，2018 年第 2 季全球穿戴裝置總出貨量 2790 萬台，年增 5.5%，其中蘋果市占 17%，穩居冠軍寶座，出貨量年增 38.4%，第 2 名小米市占 15.1%，年增率 19.8%。

法人認為，蘋果、小米穿戴裝置銷售動能強勁，下半年隨著旺季到來，供應鏈如廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 及英業達 (2356-TW) 等，業績仍可望持續成長。

法人認為，蘋果智慧手表出貨量逐季加溫，加上外界推估 9/12 蘋果發表會將發布 Apple Watch 新品，台廠供應鏈將喜迎旺季。

據研調機構 IDC 最新公布 2018 年第 2 季全球穿戴裝置出貨量，達 2790 萬台，年增 5.5%，由於高價智慧手表銷售亮眼，第 2 季穿戴裝置市場總銷售量為 48 億美元 (約為新台幣 1475 億元)，年增 8.3%。

根據 IDC 統計，第 2 季穿戴裝置出貨量市占第一為蘋果，出貨量 470 萬台，年增率 38.4%，市占 17%，第 2 名為小米，出貨量 420 萬台，年增率 19.8%，市占 15.1%，第 3 名為 Fibbit，出貨量 270 萬台，年減 21.7%，市占 9.5%，第 4 名華為，出貨量 180 萬台，年增 118.1%，市占 6.5%，第 5 名 Garmin，出貨量 150 萬台，年減 6.2%，市占 5.3%。

IDC 指出，在成熟市場如北美、西歐、日本等國家，因為先前主要銷售產品為智能手環，智慧手表銷售成長無法抵銷智能手環市場下滑幅度，出貨量年減 6.3%。而新興市場如泛亞地區、中歐、東歐、中東、非洲及拉丁美洲等，因為智能手環價格相對平價，市場需求旺盛，出貨量年增 14%，是今年第 2 季穿戴裝置主要的成長動能。

IDC 分析師 Jitesh Ubrani 認為，雖然成熟市場出貨量下滑，不過穿戴裝置市場已經逐漸改善效能，從過去的計步等統計功能，未來將朝向診斷工具等方向發展，外圍的 APP 開發商、電信公司、零組件，甚至醫療保健機構等，將持續和穿戴裝置共同迎向市場成長。

另外一位 IDC 分析師認為，基本功能的穿戴裝置出貨量雖然正在下滑，不過市場上仍有相當需求。