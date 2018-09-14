永豐銀組織再造有成 獲利、信評同步走揚

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行歷經三寶案後，大舉組織再造，營運表現亮眼，今 (2018) 年前 8 月稅後純益比起去年同期大幅成長逾 33%；此外，加上配合集團的組織調整，外部機構予以調升信用評等，出現難得的獲利、信評同步走揚。

永豐銀行今年前 8 月稅後純益累計 70.38 億元、年成長逾 33%，永豐銀行總經理莊銘福表示，包括法人金融、個人金融等業務均正向發展，例如，今年上半財富管理手續費收入較同期達 2 位數成長；此外，加上配合集團的組織調整，外部機構予以調升信用評等，其中，中華信評調升永豐銀長短期信評至「twAA-／twA-1+」，標準普爾則調升至「BBB+／A-2」。

永豐金控董事長翁文祺表示，永豐銀行自前身台北區合會儲蓄公司開始，一路走來已 70 個年頭，與企業界夥伴相互扶持，一同見證台灣經濟的發展。今日的金融環境日益複雜、金融產品變化萬端、金融科技日新月異，但不變的是，身為銀行業者真誠服務客戶的初心。

莊銘福表示，在台灣，永豐銀行深耕各縣市政府助攻綠能產業，先後與新北、台南與桃園市政府及區內工業區合作推動建置電廠。

永豐銀行迄今已融資太陽能電廠達 1100 座，預計至 2020 年底前將增至 2000 座太陽光電廠合作案，期望藉由專業財務顧問的角色，與全民一同為永續台灣共盡一份心力。

對海外，積極結合政府專案、海外信保及 Euler、Coface、中國輸出入銀行、FCI 等平台，協助廠商海外設廠及外銷；而海外布局部分，位於南京的子行亦規劃於成都設立分行，已獲金管會同意，而永豐銀行（中國）成都分行尚待中國大陸主管機關核准，屆時兩岸版圖將更為擴張。

此外，永豐銀行同步投入資源開發未來智慧科技金融，包含攜手國立成功大學積極提出金融改革與創新，並於金融科技、人才培育、場域應用等緊密合作，同時與國際知名 IOTA 基金會簽署合作備忘錄（MOU），共同推動區塊鏈的金融應用，展現新世代金融業創新價值並實踐企業社會責任。