奇襲的趣頭條：打的是什麼如意算盤

趣頭條將於美國時間 9 月 14 日在那斯達克掛牌上市。發行定價每 ADS 為 7 美元，處於 7-9 美元的定價區間下限。

共發行 1200 萬份 ADS，低於計劃發行的 1600 萬份，合計募集 8400 萬美元。以發行價計算，趣頭條市值 20 億美元。

趣頭條於 8 月 17 日向美國證券交易委員會（SEC）提交了 IPO 招股說明書，計劃在那斯達克上市，股票代碼「QTT」。9 月 4 日公司更新了招股書，計劃籌集資金最多不超過 2.16 億美元。

農村包圍城市 「賺多多」的奇襲

毛主席曾經說過： 「農村是一個廣闊的天地，在那裡是可以大有作為的。」拼多多的成功是三線及以下市場巨大機遇的最好證明。三四線城市用戶的生活壓力較小，有大把的零碎空閒時間，喜歡占點小便宜。趣頭條深諳這個道理，採用補貼用戶的手段，通過微信的進行病毒式的傳播，成立兩年便達到了 3210 萬的月活。

數據來源：招股書、見智整理

趣頭條內容多以明星八卦、養生貼士、娛樂搞笑為主，又有零錢可以賺，完美貼合了用戶的需求，很容易的就形成了用戶習慣，帶來了強大的粘性。這批用戶為了零錢的努力超乎想象，很多人專門研究如何賺錢，排行第一的用戶總收入近 24 萬，有 66273 個好友。招股書中提到說 18 年 8 月人均每天使用時長 55 分鐘，遠遠超過國內大部分應用，只有微信和頭條系可以媲美。

網賺模式下，雖然用戶在線時間長，增長快，但補貼費用高，使得公司目前仍然處於虧損狀態。所有獎勵用戶的支出全部被列為銷售費用，而銷售費用就侵蝕了公司所有的營業收入，也導致了公司暫時無法盈利。

數據來源：招股書、見智整理

銷售費用可以拆分成三大類：金幣系統的支出、第三方推廣平台支出和銷售人員工資及其它。其中金幣系統支出分為獲客支出（邀請新用戶獎勵）和維護支出（日常紅包）兩部分，第三方推廣支出是公司從第三方平台購買用戶所支付的資金。所以更合理的分類應該是：獲客支出，包括金幣系統獲客和第三方平台獲客；維護支出，包括日常紅包；銷售人員的工資等。

數據來源：招股書、見智整理

從上表可以看出，18 年第第二季公司每天可以從每一個用戶身上凈賺 2 毛一分錢。而銷售費用高企的主要原因是邀請新用戶的補貼額太大，需要長時間去回收成本。所以公司的商業閉環是這樣的： 趣頭條為獲得一個用戶付出 10 元，每天給予一個用戶 0.25 元左右的補助，一個用戶閱讀新聞點擊廣告每天大約可以為趣頭條帶來 0.5 元的廣告收入。通常來說大約有 1/4 到 1/5 被邀請來的用戶會留下來，那麼每個活躍用戶的成本為 45 元，一個活躍用戶每天扣掉補助可以為公司帶來約 0.25 元的收益，那麼一個用戶的回本時間大約為 180 天。

圖片來源：招股書、見智整理

成立兩年匆忙上市 是缺錢還是缺信心

從理論上來講，幾年之後公司就可以收回全部用戶的邀請成本，成為現金牛。公司賬面上有十多個億的現金，也不缺燒的錢，為什麼不等到穩定一些之後再上市呢？有接近市場的人士表示， 趣頭條將在日活用戶達到 5000 萬的時候進軍一二線城市 ，上市主要為了打響名聲。趣頭條與今日頭條的用戶重合度僅 20%，在構建了自身的用戶群之後，再與今日頭條正面競爭。

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