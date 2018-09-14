貿易戰衝擊在陸美企 7成5汽車業者感到痛苦

中國美國商會 (AmCham China) 和上海美國商會 (AmCham Shanghai) 發布的聯合調查顯示，美中貿易戰延燒，已對在陸美企帶來負面影響，高達 75% 的汽車業者認為，關稅對營運造成衝擊，令其感到痛苦。

調查結果稱，美中貿易戰對在陸美企的衝擊，「明顯且深遠」；逾 6 成受訪企業表示，美中兩國互相加徵關稅，已影響其業務，使獲利承壓。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且揚言再對 2000 億美元中國進口商品加稅；近 7 成受訪企業指出，若上述情況成真，恐對公司營運造成更大損害。

由調查結果可得知，近半受訪汽車業者希望，向中美兩國以外的國家，採購零組件；約 25% 的汽車業者，計畫將製造業務，轉移至東南亞。

通用汽車、福特、BMW、固特異，以及哈雷等廠商，皆為中國美國商會成員。

根據 CNBC 報導，摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Hannah Anderson 表示，在中國設置完整供應鏈，或大部分業務集中於中國市場的美國公司，將因貿易戰延燒，而面臨「雙重阻力」。

Anderson 稱，對於從事高度專業化業務、在創新領域大舉投資的公司而言，貿易戰帶來的挑戰，更顯艱鉅。