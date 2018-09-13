恐帶來更多痛苦！近7成在陸美企：貿易戰升級將衝擊營運

中國美國商會 (AmCham China) 和上海美國商會 (AmCham Shanghai) 今(13)日發布聯合調查，結果顯示，近 7 成在陸美企認為，若美中貿易戰進一步升級，恐對其營運造成衝擊，帶來更多痛苦。

調查結果稱，美中貿易戰對在陸美企的衝擊，「明顯且深遠」；逾 6 成受訪企業表示，美中雙方互相加徵關稅，已影響其業務，使獲利承壓。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且近期可能再對 2000 億美元中國進口商品加稅；近 7 成受訪企業指出，若上述情況成真，恐對公司營運造成更大損害。

根據路透社報導，上海美國商會主席 Eric Zheng 說，這項調查，證實了他們的擔憂，「美國政府的行徑，正在傷害這些應該受到他們幫助的公司。」

Zheng 說，若美國繼續對中國輸美商品加徵關稅，恐使在陸美企，面臨更多痛苦。

Zheng 強調，我們支持美國總統川普重整美中貿易關係、解決長期存在的不公平問題，但不見得非得透過加徵關稅的手段，來達成目標。

共有超過 430 家公司，參與本次調查，其中有近 3 分之 2，並未打算把生產線移出中國，僅 6% 的受訪企業，有意將生產線移回美國。

此外，有近 3 分之 1 的受訪企業，正考慮延遲或取消投資。