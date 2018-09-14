鈺齊-KY攜手雲科大打造全台首座「先進製鞋科技實驗室」

鈺齊 - KY(9802)與雲林科技大學在該校「高階研發人才培育實驗室」專案計劃下，共同打造建置全台首座「先進製鞋科技實驗室」，於今 (14) 日舉行揭牌儀式。鈺齊 - KY 表示，未來先進製鞋科技實驗室將致力於集結產官學資源，除了建置類製鞋產線、自主研發更多結合工業 4.0 的製鞋產業自動化設備和技術外，雲科大並將開設跨領域之「先進製鞋科技學程」。先進製鞋科技實驗室係透過教育部、鈺齊 - KY 及雲科大等三方共同合作成立，雲科大副校長蘇純繒表示，此次投入政府與企業經費將製鞋類產線建置在校園中，並且鏈鈺齊 - KY 提供業師配合學校教師授課，綜合學術理論與實務操作，同時達成培育台灣製鞋產業人才，透過跨領域整合，研發最新半自動化與自動化技術，並以朝向智慧為專案目標。



鈺齊 - KY 董事長林文智指出，全球製鞋產業目前生產流程上仍需仰賴大量勞動人力，不僅自動化技術仍具很大的提升空間，同時在企業經營方面，也容易碰到缺少具備充分製鞋生產技術以及管理能力中高階管理人才的情況，因此「持續培育多元人才，邁向智能化生產模式」一直是集團重大營運策略，而此次參與先進製鞋科技實驗室之建置，期許透過「類產線」之建置運作，可以更精準的提供業界實務經驗，進而搭配學校多元專業師資與設備儀器，讓學生能夠在學習過程中兼顧理論與實務。