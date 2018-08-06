鈺齊7月營收走揚年增16.2% 擬發債並現增募集12.5億元

製鞋廠鈺齊 (9802-TW) 在秋冬鞋款持續出貨的挹注之下，今 (6) 日公布的 7 月營收 11.17 億元，月增 2.76%，年增 16.2%，為同期的營收新高；而鈺齊在看好經營的規模擴大之下，今天董事會也通過以發行無擔保可轉換公司債及辦理現金增資案籌資約 12.5 億元，用於價還銀行借款及充實營運資金。

鈺齊累計 1-7 月營收為 59.02 億元，年增 0.36%。

鈺齊預計進行市場籌資包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，並以現金增資案發行 600 萬股現增股，預計以每股溢價 42 元發行募集 2.52 億元，估計籌資約 12.52 億元。

鈺齊自結上半年營收 47.84 億元，稅後純益 3.39 億元，年減 32.5%，每股純益 2.33 元。而鈺齊上半年毛利率下滑、獲利衰退主要是因為海外生產的增加，人員的學習曲線需求，造成毛利率的衰退，法人估算，鈺齊的訂單能見度維持 3-4 個月，但由於 6 月旺季出貨部分遞延，有利鈺齊第 3 季營收優於第 2 季的 26.22 億元，同時，估算鈺齊在越南及柬埔寨產能攀升之後，2018 全年自非中國地區出貨的營收比重將達到 64%。

鈺齊第 2 季營收為 26.22 億元，毛利率為 15.55%，季減 3.99 個百分點，年減 5.05 個百分點，單季稅後純益為 2.4 億元，季增 1.44 倍，年增 1.3%，每股純益為 1.65 元；累計上半年營收 47.84 億元，年減 2.7%，毛利率 17.3%，年減 5.1 個百分點，稅後純益為 3.39 億元，年減 32.5%，每股純益為 2.33 元。

鈺齊主管指出，第 2 季受惠主要品牌客戶秋冬新款訂單保持高能見度水準，帶動當季戶外功能鞋比重站穩 9 成，同時拉升越南及柬埔寨營收比重，就整體營收比重來看，非中國地區的出貨營收從第 1 季的 55% 提升到第 2 季 64%，但是新增產線仍須直接面對學習曲線成本，也導致第 2 季單季毛利率及營業利益率分別降至 15.5% 及 6.2%，此外尚有因為柬埔寨傳統年節落於 4、5 月間，導致工作天數較少，以及因匯率波動遞延影響成本結構等其他因素。

鈺齊指出，雖然當前非中國新產線並不如原有中國廠區原有產線成熟，但越南及柬埔寨等非中國廠區皆已順利跨越損益兩平點，對中長期之營收獲利貢獻也不容小覷。進一步展望下半年，雖然第 3 季度仍屬廠區產能調整期，但隨著工作天數恢復正常以及經營團隊持續強化生產效率下，仍將有機會看見學習曲線的進步。