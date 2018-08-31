群益證承銷世紀鋼CB、現增籌資案 完成22億元資金籌措

世紀鋼 (9958) 轉換公司債 (CB)、現增案已於 8 月完成募集，該籌資案係由群益金鼎證(6005) 負責承銷，募集規模達 22 億元，資金將用於發展離岸風電事業。國內 98% 能源依賴進口，石化能源依存度高，政府規劃民國 114 年再生能源發電占比 20% 之政策目標，離岸風力規劃民國 114 年累計達 5.5GW 設置量，當中，離岸風電水下基礎結構產值上看千億，世紀鋼 30 年鋼構製造經驗跨足離岸風電水下基礎結構製造，參與政府離岸風電本土化供應鏈。



目前世紀集團於台北港正積極籌設新廠房，依最新工業生產標準，打造新式具效率的產線，初期規劃在 16 公頃土地上興建為水下基礎量身打造的廠房，另規劃 16 公頃的儲存區來妥善存放基礎結構，預計明 (2019) 年中完成投產準備，總投資金額將分階段達 50 億元。