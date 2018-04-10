櫃買、群益證、寬量國際赴香港辦法說會 17家公司與會

櫃買中心、群益金鼎證 (6005) 以及寬量國際財務顧問邀請 17 家上櫃與興櫃公司，於 4 月 12、13 日兩天赴香港舉辦「櫃買市場海外法人說明會」。群益金鼎證表示，此次活動響應櫃買推動台股市場的國際化，與會公司兼具成長性與穩健配息，舉辦海外法說會可以積極搭建國內公司與國際資本市場間的橋樑，特別安排益得 (6461)、生華科(6492)、生展(8279) 等 3 家上櫃生技類股的生力軍參與。群益金鼎證為此次櫃買海外法人說明會承辦單位之一，與會者涵蓋半導體、生技醫療、消費性等產業，各具特色及領導地位，參與公司分別為川寶（1595）、汎德永業 (2247)、瓦城(2729)、穩懋(3105)、帛漢(3299)、聚積(3527)、亞通(6179)、益得(6461)、生華科(6492)、精測（6510）、長華科（6548）、生展(8279)、群聯(8299)、弘帆(8433)、綠河 - KY(8444)、光隆(8916) 及森鉅 (8942) 等共計 17 家。



群益金鼎證指出，參與公司的決策核心親自參與法人進行深度對談，外資機構參與意願高，安排會談場次共計超過 270 場，透過海外法人說明會有助外資對台灣櫃買市場的了解，亦有望增加對台灣市場的投資，以及市值提昇。



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