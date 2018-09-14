在岸人民幣結束兩連升 日盤微跌72點子

9月14日，在岸人民幣於16:30 日盤兌美元收市報6.852元，跌72點子或0.11%，結束兩連升。彭博資料顯示，開盤已略為低開，之後跌幅擴大，至14:16跌至日內低位6.8596元，最多跌148點子；但於一個小時跌幅顯著收窄，並見日內高位6.8429元，微升19點子。日內波幅只有167點子。

離岸人民幣日盤收市報6.8462元，跌11點子或0.02%，連續3天輕微下滑。上午9:15便轉升為跌，於中午12時跌至日內低位6.856元，最多跌109點子；隨後跌幅收窄，於下午15:30又見轉跌為升，於16:00升至日內高位6.8413元，最多升38點子；波幅只有147點子。

是日人民幣兌美元中間價報6.8362元，上調126個基點。

中國外匯投資研究院院長譚雅玲日前表示，央行堅決使用逆週期因數的做法是對的。因為人民幣跟整個新興市場的貨幣是連在一塊的，而對沖基金針對新興市場的貨幣是有策略的，有備而來的，這輪新興市場貨幣包括人民幣的貶值，本身跟對沖基金炒作有很大關係。

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