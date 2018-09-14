【華冠投顧】 報復性反彈!? 留意只是反彈而已

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

昨天提到 2330 台積電剛好遇到結構與月線的雙重支撐，今天就從雙撐為起點帶領大盤強彈，而昨天撐盤指標的台塑四寶今天大多小跌做收，紡織股也都小漲反映，今天強攻大漲的幾乎都是跌深反彈，漲價族群被動元件、矽晶圓、mosfet 全部強攻，其中矽晶圓最強，6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶都強勢漲停，mosfet 中的 3707 漢磊也有漲停表現，被動雖無漲停標的，但整體族群同步強攻，亮眼歸亮眼，但這些都還是跌深反彈而已，是給你出場不是做多的，大盤在這邊強彈就算是『報復性反彈』其根本也是『反彈』而已，提醒投資人勿見獵心喜，盤勢沒有多頭主流帶領都不是放心作多的時機點。

#盤勢分析

近一週融資連續大減後，今天終於見到了反彈，而且有量，而今天從小時線觀察已經突破 09/12 高點 10779 確認破壞小時現空頭浪結構，從結構來判斷目前仍屬於反彈段 (除非 V 轉)，而今天反彈相當強勢，直接攻擊到了週一大量黑 K 高點同時站回年線，KD 也完成黃金交叉，但是從整個結構來看，這裡還是會先定義為反彈段，操作上還是要留意還有修正的風險；OTC 的部分則是九月初以來第一次出現像樣的反彈，這裡從結構來看一樣是反彈段不是做多的好時機。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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