台股開盤—蘋概三雄領軍衝鋒 指數早盤站上10800點關卡

台股今 (14) 日在蘋概三雄領軍走強下，開盤上漲 49.3 點，以 10776.53 開出，早盤由台積電、大立光與鴻海，帶領蘋概股走揚表態，加上國泰金等金融股力挺多方，指數早盤即站上 10800 點關卡。

蘋概股今日早盤上演紅蘋果行情，以和碩大漲逾 8.5% 最為強勁，可成、華通、美律、玉晶光、耀華、英業達等均走揚，從先前的跌深中反彈。

蘋概三雄今日全面走強，又以大立光表現最為強勁，早盤大漲逾 4.8%，站上 4310 元，突破五日線與半年線；台積電上漲逾 1%，站上 258 元；鴻海上漲逾 1%，為 77 元。

觀察市場消息面，蘋果發表最新一代 iPhone，平均售價比去年貴上 7% 至 10%，從中可見，蘋果盼能藉由拉高均價，來降低成本及維持毛利率表現，市場憂心，除定價過高可能影響買氣外，蘋果可能壓縮供應鏈利潤也是考量因素之一，因此蘋概股受惠程度仍有待觀察。

此外，蘋果新機包括搭載有機發光二極體 (OLED) 螢幕的 iPhone XS、XS Max，及採用 6.1 吋液晶螢幕的 iPhone XR，3 款新機都內建 A12 Bionic 晶片，為業界首見的 7 奈米晶片手機，顯示台積電以 7 奈米製程獨攬蘋果新世代處理器大單，也拉開與對手的差距，成為最大贏家。

法人指出，由於蘋果新機發表未能帶來驚喜，加上美中貿易戰及半導體增速放緩的擔憂，及新興市場延續的匯率弱勢格局，使台股上方壓力重重，短期表現仍應保守看待。