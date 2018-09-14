和大營運法人肯定 評等升至「買進」 估Q3獲利可望年增20%

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 法說會後，法人將投資評等提升至「買進」，報告中指出，第三季在產能滿載、自動化生產線毛利率較高及持續對 Model 3 進行製程改善下，單季獲利年增 20%，今年全年每股盈餘達 5.5-6 元。和大 8 月營收 6.47 億元，再創歷史新高；法人指出，受到特斯拉 Model 3 生產效率轉佳，單週生產量已達 6000 台的先前預估水準，預期 9 月營收將來到 6.6 億元，續創新高。整體第三季營收可向上挑戰 20 億元，年增 13.5%，受產能滿載與自動化生產線毛利率較高，加上持續對 Model 3 進行製程改善，預估單季毛利率 34.7%，稅後淨利 3.78 億元，年增 20%，EPS 為 1.48 元，獲利逐步回復加速增長態勢。



目前和大主要成長客戶為 BWA 與 Tesla，訂單穩定，預估今年成長率分別為 10-15% 及 30-40%，加上 Model 3 生產效率提升，且非 Tesla 電動車訂單預計 2019 年上半年將量產出貨，對於明年展望也是看樂觀。



法人指出，由於電動車是未來趨勢，和大近年來受惠於此趨勢下，持續接獲電動車訂單，此外，大埔美新廠產能擴充到位下，將帶動和大獲利持續創高，因此，將投資評等由「逢低買進」提升至「買進」。