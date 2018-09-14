三大法人買超125.07億 外資終止鴻海連15賣轉買

台股今 (14) 日在蘋概股及跌深反彈的被動元件、矽晶圓等領漲下，終場大漲 140.91 點，收在 10868.14 點，一舉站上 5 日線、季線及年線，統計三大法人全數站在買方，合計買超 125.07 億元，其中外資及陸資 (不含外資自營商) 買超 93.4 億元；蘋概三王也是外資齊買超的情況，鴻海 (2317-TW) 連 15 賣終止，轉為買超，股價收紅站上 5 日線。

統計三大法人同步買超，外資及陸資 (不含外資自營商) 買超 93.4 億元，投信買超 11.54 億元；自營商買超 20.1 億元。

台指期淨部位部分，三大法人淨多單增加 12543 口，留倉部位轉為淨多單 7116 口，其中外資多單加碼 11820 口，未平倉口數達 32438 口，外資淨多單大增，終止連 5 日減碼。

蘋果股價周四大漲作收，激勵台蘋概股的表現，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海領軍上攻，大盤指數大漲作收，周線收漲 0.19%，以外資買賣超情況來看，台積電居買超個股第二名，買超 12051 張；鴻海在連續遭外資賣超 15 個交易日後轉為買超，單日買超 5465 張，大立光則是獲外資買超 110 張。

統計外資買超前十大個股，以權值股及金融股居多，買超排名依序是友達 (買超 13671 張)、台積電 (買超 12051 張)、開發金 (買超 11671 張)、永豐金 (買超 11430 張)、和碩 (買超 9598 張)、遠東新 (買超 6544 張)、元大金 (買超 6138 張)、中環 (買超 6036 張)、欣興 (買超 5883 張)、英業達 (買超 5546 張)。

外資賣超前十大個股依序是緯創 (賣超 8771 張)、亞泥 (賣超 6075 張)、金像電 (賣超 3821 張)、台泥 (賣超 3700 張)、台達電 (賣超 3407 張)、大成鋼 (賣超 2389 張)、中橡 (賣超 1964 張)、仁寶 (賣超 1911 張)、華邦電 (賣超 1857 張)、京元電 (賣超 1736 張)。

台股今年第 5 度跌破年線後，在年線下方整理了幾天，回測 10700 低點，今日出現強彈，以一根長紅強勢收復年線及季線，驗證年線有守，在美中貿易戰將可望重啟談判、外資持續買超下，資金如果能重回電子股，有利指數反彈，有機會挑戰 11000 點以上壓力區，但需留意量能的變化，後續量能是否可以有效增溫，突破月線及半年線的蓋頭反壓。