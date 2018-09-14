〈特斯拉競爭恐加劇〉主要供應鏈和大仍穩成長 關鍵來自另一大客戶

儘管美國電動車大廠特斯拉市場消息紛雜，又有越來越多傳統車廠加入搶市，不過，特斯拉重要供應鏈之一汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 後市仍高度受法人看好，主要是因除對 Model 3 出貨，並拿下從競爭對手移轉而來的新訂單，事實上還有 Borg Warner 訂單持續加持，不受單一客戶影響太多，且與其他新能源車廠陸續接洽中。

和大嘉義廠目前共有 7 條產線，其中 4 條供應 Borg Warner，3 條供應特斯拉 Model 3，和大預計年底將加開第 8 條產線，以因應 Borg Warner 訂單需求，顯示產能成功分散給不同客戶。

而明年和大將再投入高鋒廠的建置，一方面是新增熱處理產線，也將再為 Borg Warner 新開 4 條產線，而 Model 3 則是增加 2 條產線。

法人看好，由於嘉義廠導入自動化產線，人工成本減少、且生產效率較高，隨著 Model 3 產能提升，稼動率也相應拉高；據悉此新廠毛利率近期已 40%，整體毛利率持續提升可期。

展望後市，和大不僅可受惠 Model 3 產能持續提升，同時還有新品項訂單貢獻，包括 Borg Warner 專案訂單和新能源汽車的新訂單挹注，法人樂觀看待整體營收持續攀高可期。

由於前 3 大客戶 8 月拉貨力道強勁，和大 8 月合併營收為 6.47 億元，月增 1%，年增 12.45%，創歷史單月新高紀錄，法人樂觀看待，在產能逐漸達滿載狀態下，9 月和第 3 季營收均可望再締造新猷。