搶賺「邊緣」商機，台灣必面對的三大挑戰

【撰文：高敬原 】

我現在要做這個眼睛，幫台灣再打一波。」前半導體產業協會理事長、現任常務理事暨鈺創董事長盧超群口中的眼睛，是投資新創團隊 eCapture 所開發可以拍攝出 360 度影像的攝影球來飛眼（LyfieEye），最近剛結束在美國群眾募資平台 Indiegogo 上的募資，正式對外開賣。

談到人工智慧（AI）世代，盧超群認為台灣最大的機會就在邊緣運算（Edge Computing），「台灣的機會是從邊緣（edge）端，台灣一定是 edge 啦！」其中感測器就是一大優勢，「像我們鈺創就做視覺感測晶片，也有聲音感測，可以小兵立大功！」

盧超群認為，透過做低功率（Low Power）的邊緣、物聯網（IoT）相關產品，就能吸引做雲端的大公司來台灣找合作機會，「台灣要跟人家接觸，用我們 edge 端，也可以做出創新的東西。」

除了缺人，還須擬定留人政策

雖然機會看似很多，但盧超群認為挑戰不出這三件事情：首先，必須面對的是人才問題，「面對聰明的人，你要讓他有所得，不然他就寧願留在美國或去其他地方。」政府必須提出一個能夠留住人才的政策，讓人才可以匯集到台灣，「以台灣現在經濟環境，可能還是要減稅、給他一些獎勵。」盧超群建議。

此外，盧超群認為 AI 產業要能成功，必須透過幾個大型的計畫匯集人才，目前許多計畫都是由個別教授、產業提出，「現在資金補助的計畫還是比較由下而上，需要一些由上而下的指導，讓小船流回大河流。」盧超群接著說：「我想由上而下應該占 60％，40％由下而上。」

最後，盧超群認為產業必須走向垂直整合，「台灣產業大多是水平分工，我們的製造產業是代工為主，這個必須靠一些獎勵、誘導合作。」

因此，盧超群認為台灣高科技、半導體產業必須積極向世界推廣，「機會 80％以上都在海外。」除了積極培育科技人才，盧超群更點出必須同等重視文、法、經貿人才的培育，「AI 的發展是全方位的，因此不會只是科技業，需要的人才是多方位的。」他最後略感擔憂說：「如果不在海外落腳，只在台灣發光，很快會被國際潮流淹沒掉的。」

產業缺垂直整合，品牌能力更弱

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋也認同，他認為台灣將精力集中在「感知人工智慧」（Perception AI），其中很大的原因是台灣的優勢在半導體與製造，資源很自然集中在相關領域。然而，台灣有了良好的製造基礎與人才培訓後，想要走向國際，仍有個相當明顯的弱勢——品牌能力。「台灣從來都不擅長了解客戶，只會做，做出來給別人賣。」陳昇瑋說：「這樣就算 AIoT（人工智慧 + 物聯網） 發展起來，台灣仍是製造者，賺最廉價的那一塊，但這也不是 AI 能夠解決的。」

Dell EMC 技術總監許良謀長期與兩岸產學界合作，他觀察相對中國企業敢於嘗試、有技術就先創業再找需求，台灣產業比較擅長「在項目中 AI 化」。比方製造業用 AI 視覺檢測取代肉眼品管，金融業導入聊天機器人（Chatbot）做客服，另一個特色是有源源不絕的應用創意。

盧超群近年一直在提倡「異質性整合」（Heterogeneous Integration，HI），是建議半導體產業必須拋下對製程節點微縮的執著，利用不同技術的異質整合來創新，藉由矽世代 4.0 創造半導體產業 1 兆美元以上的產值空間。

政府需要一個留才的政策，讓人才覺得可以匯集在台灣，不然人才會留在美國或其他地方。- 鈺創董事長盧超群

「台灣千萬別把自己看小了。」盧超群認為從 AI、細菌、人類到醫療，未來必須在不同面向的產業，實現「普世智慧」（Pervasive Intelligence），意思是讓智慧無所不在，而這就是異質性整合技術。

「我們想號召年輕人，不要怕發明、不要怕創新。」就異質性整合來看，盧超群認為台灣的弱點是產業過於水平分工，「然而系統應用是垂直的，就像人無法拆成一塊一塊的活動。」不過另一方面，盧超群也認為正是因為台灣社會的開放氣氛，反而更能夠驅動創新，「台灣有一個很大的優勢就是自由民主，這樣才能創新。」他說。

現在的 AI 大型計畫都是個別教授、產業提出，這些都是由下而上，欠缺由上而下的大型方案。- 鈺創董事長盧超群

領導計畫少，政府近年推「射月計畫」

政府近年為了促使人工智慧終端產業鏈技術升級，啟動了「半導體射月計畫」，這項計畫的初衷是希望透過產業界來帶動研發界、學界，「這基本上是一個好的計畫，重點在於產、學、研三界，要如何連結人才。」盧超群認為，現在科技部都傾向給學界經費做研究，「但是如果真的要射月亮，還是需要相互合作。」

政府希望 AI 成為台灣下世代的發展主軸，因此積極培育研發人才，但盧超群認為沒有產業、研發沒有方向，就留不住人。「同學去念書也是為了要就業，如果台灣沒有這些產業，只有一些小小、零星的，那人才也不要在這邊就業了。」盧超群認為，政府還是必須要正視，「當年來來來，來台大；去去去，去美國，就是因為台灣沒有產業，現在不要再變成這樣了。」盧超群建議政府要讓業界覺得有具體的計畫和事實，就會產生凝聚力，學界就可以跟上，做到以產帶學，以學來支持產。

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來源：《數位時代》 2018 年 9 月

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