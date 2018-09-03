中國區塊鏈專利申請遙遙領先美國 企圖主宰下一代新興技術

自去年起，中國政府為了抑制加密貨幣投機行為，已明文頒布加密貨幣禁令，但其應用技術「區塊鏈」，卻在當地蓬勃發展，舉凡中國政府、公私銀行與民間企業都積極投入研發，根據《湯森路透》數據顯示，中國去年專利申請數量，遙遙領先美國。

由《湯森路透》數據可得知，2017 年，中國區塊鏈相關專利申請總數，遙遙領先美國，其中騰訊控股 (00700-CN) 和百度 (BIDU-US) 等科技公司佔全球總數的 56%，美國的申請數量僅占 22%。

中國正企圖主導區塊鏈技術的未來趨勢，根據 IPRdaily 和 incoPat 數據，中國企業阿里巴巴 2017 年提交的區塊鏈專利申請，占全球總量的 10%。

中國企業熱衷於利用區塊鏈，這項快速發展的技術已經逐漸改寫商業規則並興起經濟大洗牌。該技術特點在於，一旦交易記錄在區塊鏈中，它就不能被竄改，能用於確保企業品牌與其產品的應用方式。

台灣知名財產與技術專業的 Eiger Law 合夥人 John Eastwood 表示，區塊鏈是一種新的技術領域，中國企業可以通過其專利申請獲取極大的利益，持有多項區塊鏈專利的企業能夠協助投資者對區塊鏈領域的發展。

中國積極助力區塊鏈技術發展。(圖：AFP)

近年來，中國比特幣挖礦企業仰賴偏遠地區 (新疆、內蒙等地) 電價低廉的優勢，不斷在當地擴大業務，但 2017 年 9 月開始，中國政府全面實施加密貨幣禁令，積極打擊初始代幣 (ICO) 以及私人交易。

今年 1 月 10 日開始，中國互聯網金融最高監管部門「互聯網金融風險專項整治工作領導小組」發布ㄧ項通知，要求各地政府引導企業有序地退出挖礦業務，打擊炒作比特幣的行動不言而喻，促使許多企業紛紛將挖礦業務轉移至美國或加拿大等地。

中國一方面打擊加密貨幣的投機行為，另一方面也積極助力區塊鏈技術發展，舉凡中國政府、公私銀行與民間企業都積極投入研發。

上週上海 Neo Blockchain 全球開發團隊與北京大學研究生合作的研究預測顯示，自 2016 年以來，中國政府在基礎區塊鏈技術的投資約為 35.7 億美元。

2017 全球區塊鏈專利公司排行，中國銀行與阿里巴巴位居榜首與榜眼。(圖：IPRdaily 和 incoPat)

2017 年，阿里巴巴提交了 43 項區塊鏈相關專利，其中某些部分仍待批准，而騰訊則提交了 11 項。

今年 2 月，中國銀行申請了區塊鏈系統規模解決方案的專利，8 月以前中國銀行及其子公司申請了 68 項專利，是美國銀行申請 33 項專利的兩倍多。

電子商務巨頭阿里巴巴的子公司螞蟻金服和支付寶上周宣布與黑龍江的武昌市政府合作，將利用區塊鏈來追蹤稻米產銷過程，該地區以其優質大米而聞名，但近年來，仿冒品席捲市場，影響當地農民生計和政府的信譽。

目前區塊鏈確實改變了遊戲規則，支付寶母公司螞蟻金服與菲律賓電子錢包 GCash 合作，發布 Alipay HK 新功能，是全球首個應用區塊鏈的電子錢包，能透過區塊鏈更便宜、更即時地匯款至菲律賓。

在中國香港有大量的菲律賓人口會每年匯將近 7 億美元回家，此區塊鏈應用在亞洲具有無窮潛力。

阿里巴巴集團總裁馬雲表示：「投資區塊鏈技術是為了避免客服數據隱私性、安全性和可持續性的問題，區塊鏈可能比我們想像中更能改變這個世界。」

騰訊已經與深圳市啟動了一個測試項目，開發採用區塊鏈的電子發票系統，該系統使用其社交媒體應用微信，使居民能夠追蹤發票並防止偽造發票，該項目也能夠拓展至納稅申報，嚴防逃稅問題。

中國區塊鏈申請數量遙遙領先美國，顯示其強大的企圖心，欲主宰下一代新興技術。