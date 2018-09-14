人民幣9月恐再貶 市場看第四季有望反彈 重回6.75附近

人民幣近期跌勢趨緩，不僅市場做空力道變小，中美將展開貿易談判等原因，讓研究員對後市並不悲觀，甚至喊出第四第有反彈可能，甚至可能會逐漸回升到 6.75 附近。

在中美計畫展開新一輪貿易談判之際，離岸人民幣昨晚甚至一度衝破 6.82 關卡，隨後回落，但距離原先預期的破 7 已經越來越遠。

離岸人民幣近期走勢 (圖自新浪財經)

《證券日報》報導，中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫指出，近期可看出美元指數上漲動力並不穩定，多次跌破 95 下方，顯示市場對美元指述缺乏信心，加上中美即將恢復貿易談判的消息，也帶動人民幣匯率回穩。

外電報導，交易商目前也不敢像先前一樣大幅做空人民幣，就怕先前已經祭出多項措施穩匯率的人民銀行會再無預警出手。新加坡 Oanda Corp. 亞太區交易主管 Stephen Innes 表示，人行還會繼續利用平滑操作影響市場情緒，他指出目前還在做空人民幣，但只要人民幣對美元一跌破 6.9 大關，就會趁機減倉。

從美元 / 離岸人民幣期權風險逆轉指標來看，8 月底以來重新上漲，這幾天雖有所回落，但仍位於 6 月中旬向上以來的高點，顯示市場看空人民幣預期仍然高漲。根據美國存管信託和結算公司 (DTCC) 數據顯示，上周行權價不低於 7 元的看漲美元 / 人民幣期權成交名義本金量較上月峰值減少近四分之三，但若與 5 月末相比仍然偏多。

王有鑫認為，人民幣不會一直貶值，今年第四季很可能出現反彈，逐漸回升到 6.75 附近。但他指出，9 月因為有聯準會升息，人民幣貶值壓力依舊較大，加上川普很可能對全部 5000 多億美元的中國商品徵稅，預計人民幣 9 月還會持續趨貶，但在人行調控下，匯率會在可控幅度內。