亞太電、富鴻網攜手攻智慧農業 導入區塊鏈建置商業模式

鴻海 (2317-TW) 集團旗下亞太電 (3682-TW) 子公司富鴻網今 (14) 日與新竹縣府共同宣布，啟動智慧觀光與物聯網農業應用整合服務計畫，將運用物聯網、區塊鏈、大數據、AR、VR 等新興科技技術，導入智慧農業與智慧觀光，建構結合農業、產銷及觀光的農業經濟生態系，亞太電指出，將以科技協助農業轉型升級，成為可複製的商業模式。

亞太電表示，這項計畫預計建置新竹縣觀光玩體驗服務雲，提供小農及消費民眾體驗智慧農業帶來的創新與科技服務；另外，富鴻網攜台灣租車、台灣楓康超市與新竹縣府合作，運用物聯網、區塊鏈、大數據、AR、VR 等技術導入智慧農業與智慧觀光，建構結合農業、產銷及觀光的農業經濟生態系。

亞太電指出，在產銷部分，預計建立雲端農作產銷平台、智慧商務服務系統，及具區塊鏈技術生產履歷服務，媒合企業通路與在地小農，以保證利潤方式進行契作收購，提高農民收入，並鼓勵青農回鄉。

觀光部分，則計畫將「農業物聯網」結合「觀光農場」，與當地觀光旅遊相關業者合作，建立電子套票平台系統，運用共享經濟模式提供國內外旅客電子票券服務，以及 AR、VR 沉浸式體驗服務，預計可帶動新竹縣觀光農業產業鏈的整體效益。

亞太電表示，今日除宣布計畫正式啟動外，更進行招商，希望新竹縣小農一起導入 IoT 精緻農業的示範應用，預計將開放多處場域提供申請。

亞太電強調，近年來積極布局物聯網智慧運用領域，提供全方位解決方案，積極號召橫跨軟硬體領域供應商等合作夥伴，打造上下游產業垂直整合的物聯網生態圈，目標在 2020 年底前，物聯網連接數量達到 200 萬。