ABF載板缺貨惡化 傳AMD將來台包產能 欣興受益 南電與景碩雨露均霑

近來市場傳出 ABF 載板缺貨情況惡化，國際大廠紛紛來台尋求產能協助，如傳出 AMD 要來向欣興 (3037) 包產能，但欣興卻供給吃緊，難以全數負荷，並有其他客戶訂單流向南電 (8046) 與景碩 (3189) 等消息，加上第四季報價漲定了，在此趨勢下，欣興最受惠，南電與景碩也將雨露均霑。近年來載板產業處於低潮，廠商均不願意擴產，但需求端新世代晶片高頻、高速、低功耗與複雜化的電路設計，均導致層數變多，導致整體產能自然銳減，而自今年第二季開始，包括英特爾等 ABF 載板使用大戶，就開始釋出載板後續有缺貨的疑慮。



進入第三季後，ABF 載板缺貨情況更加嚴重，更有廠商已經路續開始調漲報價，日系、韓系與台系載板廠也都陸續宣告產線滿載，但需求還是繼續加溫，終導致 ABF 在睽違近十年後，再度出現供給告急的壓力。



而考量目前載板擴產，在關鍵設備採購上至少需要一年到一年半，但 AI、HPC 等新趨勢帶動下，明年對載板的需求會有增無減，此舉無疑可以提前宣告，明年載板缺貨情況會更嚴重，報價每半年，甚至每季調漲一次有望，台系三大載板廠堪稱翻身有望。若以 ABF 載板來說，量價齊揚下，最大受益者首推英特爾體系的欣興，其次是南電與景碩。