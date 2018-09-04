欣興調整載板業務有助營運 券商喊買目標價22元

PCB 與載板廠欣興電子 (3037-TW) 7 月營收以 67.86 億元創歷史新高，法人也看好第 3 季起的旺季營運，本土龍頭券商最新報告指出，欣興調整載板業務生產結構，及 HDI 生產獲好，最新評等「買進」目標價 22 元。

券商預估，欣興今年每股純益將達 0.5 元，2019 年則可望成長到 0.7 元。

欣興日前法說會中表示，今年第 3 季各產線營運穩健且強勁成長，第 3 季預計以 FCBG 需求最強，但 FCCSP 或是 CSP 需求也不弱，HDI 製程包含軟硬板，下半年需求旺盛。

欣興下半年軟硬結合板業務轉強，主要受惠燿華 (2367-TW) 今年不再生產蘋果 iPhone 新機電池用軟硬結合板，燿華今年轉向專攻蘋果無線藍牙耳機 AirPods ，將與華通 (2313-TW) 分食訂單；燿華除產能配置，還是看好 AirPods 市場高速成長潛能，且該產品今年又有改版，訂單預期將有較佳的利潤空間。

燿華強調，今年不做蘋果 iPhone 電源用軟硬結板，但在蘋果筆電、平板等產品電池用軟硬結合板，仍持續維持供應；至於原有生產蘋果 iPhone 電源用軟硬板，市場認為，訂單並非流向日、韓 PCB 廠，而是流向欣興 (3037-TW)。

欣興電子今年資本支出估達 70 億元，其中基板支出占 5 成，以擴充 FCBGA 產能最多。