ECB執行貨幣政策正常化 元大寶華估現行低利率水準仍可維持至明年中

歐洲央行 (ECB) 於昨 (13) 日召開貨幣政策決策會議，會後決議維持利率不變，其中 MRO、邊際放款利率和邊際存款利率分別為 0.00%、0.25% 和 - 0.4%，元大寶華綜合經濟研究院今 (14) 日解析，可看出歐洲央行按照原定計畫執行貨幣政策正常化，不過，這個過程將是相當緩慢，預期現行的利率水準至少會持續到明 (2019) 年夏天，市場無需反應過度。

歐洲央行看待歐元區經濟狀況和物價情況與前次預測判斷時，相差不大，因此，歐洲央行將按照原定計畫自今年 10 月起開始減碼，每個月的購債規模從 300 億歐元減少到 150 億歐元，且若接下來的經濟數據確認歐洲央行對中期通膨的前景，資產凈購買將會在今年底停止。

元大寶華進一步指出，可看出歐洲央行總裁德拉吉的立場偏向樂觀，他表示歐元區通膨前景的不確定性正在消退，包括歐元區的負向產出缺口已有效消除，且勞動市偏向正面，使歐洲央行有空間開始執行貨幣政策正常化。

而對於全球金融市場關注新興市場風險的問題，德拉吉認為，目前新興市場困境尚未從土耳其和阿根廷擴散出來，因此對於整體層面的影響不大。

由於歐洲央行這次沒有討論過到期資產重新再投入的議題，甚至連討論是否這會是一個下次會期需要討論的議題都沒有，因此，元大寶華判斷，歐洲央行仍然是很緩慢收緊貨幣政策。