台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月14日

蘋果史上最貴 iPhone 機種昨（13）日登場，由於平均售價可能比去年貴 7～10％，蘋果不排除能出現營業額的超級循環。市場分析，新 iPhone 不論賣得好壞，蘋果都已立於不敗之地。但對蘋概股而言，只有出現銷售量的超級循環時才能受惠，蘋果吃肉的同時，蘋概股能否順便喝到湯，還有待觀察。
愈來愈多人不愛臨櫃。金管會 13 日公布國銀數位存款帳戶，到今年 6 月底已有 91.7 萬戶，比去年底增加 52 萬 8,534 戶，增幅為 136％，也是去年同期帳戶數的 4.5 倍，民眾線上申辦帳戶似有跳躍性成長。
美中貿易衝突愈演愈烈，台商轉移在中國大陸生產基地的意願增強，經濟部長沈榮津昨（13）日指出，已有 20 多家業者表達回台投資意願，主要是電子資訊業，還有少數自行車業者，他強調業者擔憂土地、水電、勞動力等五缺問題，經濟部一定會協助解決。
經濟日報
經長：20 家企業想回台投資
新 iPhone 搭 7 奈米 台積大贏家
10 月電價凍漲 夏月計費擬提前
工商時報
蘋果自肥 瘦了供應鏈
美遞橄欖枝 邀陸展開新談判
國銀數位存款 激增近 53 萬戶
聯合報
雙北桃園跳電 多廠受波及
美企受不了 聯手逼川普停戰
TIFA 今年復談 莫健：不清楚
蘋果日報
新 iPhone 來了 3 原因卻讓蘋概股臉綠了
近 3 年升息環境 台股股票基金最亮眼
下月搬豐洲 築地市場剿鼠患
中國時報
大樂透迎中秋 加碼百組百萬
富邦金控 連 2 年入選道瓊永續世界指數
日拒俄提議 先締和約再談領土
自由時報
拚 APG 評鑑 金融業未內控最高罰千萬
下週油價連 4 漲 每公升估漲 5 角
傳英特爾供貨短缺 MacBook 有圖沒貨