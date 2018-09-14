台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月14日

蘋果史上最貴 iPhone 機種昨（13）日登場，由於平均售價可能比去年貴 7～10％，蘋果不排除能出現營業額的超級循環。市場分析，新 iPhone 不論賣得好壞，蘋果都已立於不敗之地。但對蘋概股而言，只有出現銷售量的超級循環時才能受惠，蘋果吃肉的同時，蘋概股能否順便喝到湯，還有待觀察。

愈來愈多人不愛臨櫃。金管會 13 日公布國銀數位存款帳戶，到今年 6 月底已有 91.7 萬戶，比去年底增加 52 萬 8,534 戶，增幅為 136％，也是去年同期帳戶數的 4.5 倍，民眾線上申辦帳戶似有跳躍性成長。

美中貿易衝突愈演愈烈，台商轉移在中國大陸生產基地的意願增強，經濟部長沈榮津昨（13）日指出，已有 20 多家業者表達回台投資意願，主要是電子資訊業，還有少數自行車業者，他強調業者擔憂土地、水電、勞動力等五缺問題，經濟部一定會協助解決。



經濟日報

經長：20 家企業想回台投資

新 iPhone 搭 7 奈米 台積大贏家

10 月電價凍漲 夏月計費擬提前

工商時報

蘋果自肥 瘦了供應鏈

美遞橄欖枝 邀陸展開新談判

國銀數位存款 激增近 53 萬戶

聯合報

雙北桃園跳電 多廠受波及

美企受不了 聯手逼川普停戰

TIFA 今年復談 莫健：不清楚

蘋果日報

新 iPhone 來了 3 原因卻讓蘋概股臉綠了

近 3 年升息環境 台股股票基金最亮眼

下月搬豐洲 築地市場剿鼠患

中國時報

大樂透迎中秋 加碼百組百萬

富邦金控 連 2 年入選道瓊永續世界指數

日拒俄提議 先締和約再談領土

自由時報

拚 APG 評鑑 金融業未內控最高罰千萬

下週油價連 4 漲 每公升估漲 5 角

傳英特爾供貨短缺 MacBook 有圖沒貨