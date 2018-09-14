美國市場再成焦點 企業獲利帶動 美國高收益債吸睛

受到貿易戰影響，新興市場近期波動偏高，全球投資聚焦美國。而「鉅亨買基金」分析，最近美國經濟狀況強強滾，不只是股票型投資人想要找好的美股標的，連偏好固定收益領息的投資人，也藉由美國市場選擇投資目標，而美國高收益債券受惠於企業盈收穩步增長等利多因素，持續吸引投資人目光。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，美國景氣持續向上，明年上半年經濟數據較為關鍵，若核心物價年增率上升速度加快並超過 2.5%，則升息與利差反轉就近在眼前。最樂觀情形下，美國聯準會下半年還有二次升息機會，顯示經濟強勁且持續樂觀。

「鉅亨買基金」分析，目前美國經濟數據仍佳，企業獲利表現強勁，宜利用 9 成佈局於企業債券的美國高收益債券產品，來平衡美國股市的投資風險，而安聯美國高收益債券於今年 8 月初首次引進與 anue 鉅亨買基金合作，且擁有與安聯美國收益成長管理同一操作團隊，可望再造成市場話題。

最新登台的這檔安聯美元高收益基金專注於美國高收益債券，相較於其他美高收基金可能有搭配非公司債債券，例如混入不動產抵押貸款證券等，安聯投資於公司債的純度較高，且以信評的角度來看，較低評級的債券持有較少，反而集中在較高信評的高收益債（BB-B），從總持有投資項目來看，安聯美元高收益基金持有標的達 747 項，投資較為分散。

從持債內容分析，這檔基金的特色在於「美國＋高信評高收益債」的純度較純，如果想要買較優質的美國高收益債券的投資人，這檔基金將會是不錯的投資選擇之一。

依據晨星資料，這一檔新登台的基金優勢是其配息率於同類型排序之前，安聯美元高收益基金的配息率在過去一年平均或是最新一次配息都在 8.38% 以上，高於同類型平均的 6.08%。

張榮仁認為，相較於受到資金外逃壓力的新興市場、脫歐與義大利預算困擾的歐洲及成長乏力的日本，美國景氣能見度相對較高，建議偏好固定收益型的投資人，可以利用美國高收益債券為投資核心，而訴求配息型的債券產品中，擁有口碑的投資團隊更是挑選基金的考量關鍵之要。